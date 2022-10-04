Будьте внимательны! В Ласнамяэ начинается активная борьба с грызунами

„К нам обратилось несколько жителей с жалобой на крыс, которые обитают в некоторых частях района. Крысы, конечно, являются частью нашей фауны, но если их популяция становится слишком большой и доставляет неудобства жителям, то, к сожалению, необходимо принимать более радикальные меры, что мы и делаем“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что хотя для общественных мест выбран максимально безопасный метод дератизации, во избежание неприятных ситуаций жители Ласнамяэ на время должны быть внимательнее, особенно на прогулках со своими питомцами.

Начиная с 6 октября дератизация пройдет на трёх площадках: в районе Меэлику, на зеленой зоне Вормси, в том числе на игровой площадке, а также на зеленой зоне Паасику, в том числе на игровой площадке.

На упомянутых территориях будут установлены ловушки и прочие средства для борьбы с грызунами, которые будут отмечены непромокаемыми инфолистами, чтобы уберечь детей и животных от соприкосновения с ядовитым веществом.

Борьба с грызунами проводится прежде всего для обеспечения безопасности. Поскольку крысы питаются пищевыми отходами вокруг мусорных баков или в компостных кучах, они являются переносчиками ряда заболеваний, например лептоспироза, сальмонеллеза, колибактериоза, болезни Веллса и туберкулеза, а также могут передавать людям других паразитов: блох и клещей и других неприятных насекомых. Если крысы перегрызут электрические провода, то могут даже вызвать пожар. Не говоря уже о том, что они могут заразить домашних питомцев страшными болезнями.

Однако лучший способ борьбы с крысами – профилактика. Численность крыс зачастую связана с деятельностью людей. Чем меньше мусора на улицах, открытых и поврежденных мусорных контейнеров, тем меньше вероятность того, что в этом месте поселятся крысы.