Шесть городов Франции объявили бойкот ЧМ в Катаре

Мэр Бордо Пьер Юрмик заявил, что он чувствовал бы себя соучастником нарушений прав человека в Катаре, если бы разрешил трансляцию игр в общественных местах города. „Приверженные ценностям обмена, солидарности в спорте и построения более устойчивого места, мы не можем способствовать продвижению Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, который стал человеческой и экологической катастрофой“, — сказал Юрмик.



Министр спорта Парижа Пьер Рабадан обосновал решение „условиями организации этого чемпионата мира, как в экологическом, так и в социальном аспектах“.



Ранее организационный комитет чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре опубликовал правила поведения болельщиков в стране. Организаторы турнира рекомендуют не трогать местных женщин, не флиртовать публично с партнером и не включать громкую музыку во время призывов к молитве. Также неуместным считается сидеть, положив ногу на ногу, пожимать руку при встрече и надевать украшения, за исключением часов или обручального кольца.



Девушек-иностранок просят надевать одежду, закрывающую шею, грудь и ноги, их не обязуют надевать традиционную чадру, открывающую только глаза. Мужичинам же запрещены шорты выше колена и обтягивающие брюки.



Чемпионат мира в Катаре стартует 21 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года.