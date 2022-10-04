Шесть городов Франции объявили бойкот ЧМ в Катаре(1)
Мэр Бордо Пьер Юрмик заявил, что в случае разрешения трансляций игр чемпионата мира 2022 года в общественных местах города, он будет чувствовать себя соучастником нарушений прав человека в Катаре.
Париж, Лилль, Страсбург, Реймс, Бордо и Марсель намерены бойкотировать матчи чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом пишет Globo, ссылаясь на Городской совет Парижа.
Шесть французских городов отказались организовывать общественные мероприятия, связанные с мундиалем 2022 года, в том числе выставлять в публичных зонах отдыха большие экраны, на которых осуществлялась бы трансляция турнира.
Мэр Бордо Пьер Юрмик заявил, что он чувствовал бы себя соучастником нарушений прав человека в Катаре, если бы разрешил трансляцию игр в общественных местах города. „Приверженные ценностям обмена, солидарности в спорте и построения более устойчивого места, мы не можем способствовать продвижению Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, который стал человеческой и экологической катастрофой“, — сказал Юрмик.
Министр спорта Парижа Пьер Рабадан обосновал решение „условиями организации этого чемпионата мира, как в экологическом, так и в социальном аспектах“.
Ранее организационный комитет чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре опубликовал правила поведения болельщиков в стране. Организаторы турнира рекомендуют не трогать местных женщин, не флиртовать публично с партнером и не включать громкую музыку во время призывов к молитве. Также неуместным считается сидеть, положив ногу на ногу, пожимать руку при встрече и надевать украшения, за исключением часов или обручального кольца.
Девушек-иностранок просят надевать одежду, закрывающую шею, грудь и ноги, их не обязуют надевать традиционную чадру, открывающую только глаза. Мужичинам же запрещены шорты выше колена и обтягивающие брюки.
Чемпионат мира в Катаре стартует 21 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года.
Источник - РБК