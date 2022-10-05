„Гадалка пообещала матери, что сын отсидится в бункере“. Как мобилизация разделила российские семьи

Учился Игорь в МГИМО, после бакалавриата отслужил в армии, а затем окончил магистратуру Дипломатической академии МИД России. Отец очень хотел определить его в министерство и надеялся, что тот сделает карьеру в госструктурах. Не сложилось. Игорь работал в музейно-просветительском центре в Сокольниках, занимался переводами статей с китайского языка. Во время пандемии там открыли ковидный госпиталь - сотрудников вывели за штат, работу он потерял и подрабатывал курьером. Идти воевать Игорь не хотел - надеялся на дипломатическое разрешение конфликта России с Украиной.

В понедельник утром он проводил сына до военкомата и ушел на работу. Игорь пять часов не решался войти в здание.

Повестку Игорю принесли 24 сентября домой, где он живет с родителями. Расписался в ней отец. Игорь был дома, но сам за повесткой не вышел, говорит Валентина. Она убеждала родителей, что никакого риска уголовного дела для брата нет, и в военкомат идти не надо: „Но отец его туда привел“.

„Разместились. Будем тренироваться“, - написал москвич Игорь своей старшей сестре Валентине в пятницу из Белгорода. Предупредил, что говорить подробно не будет.

Не все члены семьи были согласны с родителями мобилизованных мужчин. Сестре Игоря в итоге не удалось помочь брату, а жена Даниила добилась возвращения мужа домой.

В другом тренировочном центре - в Курске - оказался 24-летний житель Белгородской области Даниил. Его отец воевал в Чечне, и он также пришел в военкомат под давлением родителей. Матери обоих мужчин уговаривали их не уклоняться от призыва.

Такой разговор с адвокатом состоялся у 30-летнего москвича Игоря (имена мобилизованных военных изменены в целях их безопасности). Родители уговорили его явиться по повестке в военкомат. Сейчас Игорь в Белгороде, в палаточном лагере военной части на границе с Украиной.

По военно-учетной специальности Игорь - связист, рассказывает Валентина. Служил в радиовойсках. Когда начали раздавать повестки, она сразу поняла, что и брату принесут, и говорила родителям: „Давайте его вывозить“. Те были уверены, что армии нужны добровольцы, желающие воевать, и за сыном не придут.

Вечером мать Игоря написала Валентине, что его якобы отправляют на два месяца куда-то в Наро-Фоминск. Сестра позвонила брату сама и выяснила, что он то ли в Таманской, то ли в Кантемировской дивизии (обе они дислоцируются в районе Наро-Фоминска).

По ее просьбе Игорь позвонил адвокату, которого она нашла. После разговора с ним даже согласился, что „лучше посидеть, чем ехать на войну“, говорит Валентина. Но отец, по ее словам, стал „истерить и давить“. К уговорам позже подключилась по телефону и мать. Игорь в это время сидел где-то возле военкомата.

Сестра после начала войны в Украине уехала из России в Тбилиси. Когда Валентина узнала, что ее брат пошел в военкомат, стала названивать ему по мобильному: „Все эти пять часов у нас с отцом была борьба за Игоря. Отец орал, что его посадят, спрашивал, беру ли на себя ответственность за судьбу брата. Я говорила: „Да! Беру!“ Валентина нашла ему жилье, где он мог пожить какое-то время, чтобы его не нашел военкомат, и просила: „Пожалуйста, езжай к тому человеку, посиди у него, попей чай, и мы подумаем, что делать дальше“. Игорь возражал, что не хочет вечно прятаться, „беспокоился, что менты придут к родителям“. Она уговаривала: „Ну и что, если придут - пусть не открывают“.

Психологически брат не очень стабильный, рассказывает Валентина: он домашний, слабый мальчик, ипохондрик - много жалуется, „от любой болячки умирает“. Когда он служил в армии срочником, родителям удалось очень сильно сына оградить - они не смогли спасти его от службы, но обеспечили, чтобы начальник части за ним присматривал и не давал в обиду. Служил Игорь недалеко от столицы - сначала в Коврове под Владимиром, потом в подмосковном Наро-Фоминске. Родные к нему постоянно ездили, возили пакеты с едой, он был с ними на связи и под контролем. В итоге дослужился до сержанта. У него есть звание, и сейчас это „очень плохо“, понимает Валентина.

„Меня очень злит, что он юрист, но не знает законов о военной службе и как себя вести в такой ситуации. Отец просто трус, - повторяет Валентина. - Вы не представляете, какой властью обладает над [Игорем] отец. Брат бы не пошел [в военкомат], мне бы удалось его спасти“.

До войны Валентина активно участвовала в протестах в Москве. Семья была этим недовольна - родители опасались, что она бросит на них тень. Отец работал следователем и в 1992 году ушел в отставку. Сейчас он юрист по имущественным вопросам, но в органах у него остались друзья и контакты. „Пугать они умеют, и власти отец боится“, - утверждает Валентина, вспоминая, как знакомый силовик звонил отцу после ее участия в протестном митинге.

С отцом Валентина больше не разговаривает, но переписывается с мамой, когда не может дозвониться до брата. „Родители власть не уважают, но безумно боятся. Им было всегда все равно - Z у них на лбу нет. Мама в первые месяцы пыталась мне говорить про бандеровцев и националистов, мы много спорили, ругались, и она сказала: „Я просто не хочу войны“. Конечно, она не хочет своего ребенка отправлять на фронт бороться с Украиной“. Но отец „дико боялся уголовки за уклонение“, говорит сестра Игоря.

Валентина думает, что брата в военкомате обманули. „Эти повестки нужно читать между строк: мы хотим забрать на войну определенное количество пушечного мяса, и ты - наш кандидат. А что там буквально написано - неважно, - сказал Би-би-си адвокат Дмитрий Захватов. - Так что самое важное - ни в коем случае не ходите в военкомат“.

В извещении о мобилизации (копия есть у Би-би-си), которое также выдали Игорю, не указано, куда его призвали. Но есть графа с двумя вариантами: „призван на военную службу“ и в скобках - „направлен на должность гражданского персонала“. Ни один из этих вариантов в документе не зачеркнут. Дата извещения не указана, но стоят печать и подпись. Игорь и родители, прочитав документ, решили, что его отправят служить по гражданской специальности, но в итоге определили в военную часть.

„Я ему сказала, что если совсем будет ****** [кошмар], чтоб сдавался“, - говорит сестра Игоря. За день до начала мобилизации Госдума добавила в Уголовный кодекс новую статью „Добровольная сдача в плен“. За это при отсутствии признаков государственной измены военного могут осудить на срок от 3 до 10 лет. Избежать этого можно только, если военный сдался впервые, а также „принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений“.

Игорю сказали, что их будут месяц учить, и родители собрались его навестить. Но на следующий день командиры предупредили, что из Подмосковья их увезут: „Говорят, на границу“. Выдали снаряжение и противогазы. Брат был встревожен, сказал Валентине, что сожалеет о решении [явиться в военкомат], и если бы было больше времени, он бы действовал иначе: „Упрекнул, что я не вывезла его раньше“.

Брат, по ее словам, расстроился, что его мобилизовали, но поскольку он был не один, они с ребятами стали поддерживать друг друга и даже развеселились. Звонить по телефону им в тот момент разрешали когда угодно. „Обстановка не напряжная“, - говорил он сестре. „Ему может показаться, что ничего серьезного. А если все будут подписывать контракт, то и он подпишет. Этого я боюсь больше всего“, - рассуждает сестра.

„Они начали его успокаивать - дескать, это не полноценный контракт, не бойтесь, это чтобы вам денежку заплатили. Обрабатывают их очень активно“, - говорит Валентина.

Сначала Игоря отправили в тот же подмосковный Наро-Фоминский округ, где он служил срочником. Военные сразу стали предлагать ему подписать временный контракт.

Мать, по ее словам, „вроде умная женщина“, окончила институт иностранных языков, но у нее есть давняя знакомая „из разряда православных гадалок“, по мнению Валентины, - „шантажистка и обманщица“. Гадалка пообещала матери, что ее сын „отсидится в бункере“ - и ничего с ним не случится.

По дороге в Белгород, в поезде, у Игоря и его однополчан забрали телефоны. Периодически им их выдают для звонков родным. Источников информации у мобилизованных нет - Игорь спрашивал, что происходит, многим ли удалось уехать, что известно об обращении президента.

В четверг он говорил сестре, что их обещают отправить на „новые территории“, успокаивают, что „не на бой“. В пятницу на вопрос сестры, знает ли он, куда их пошлют дальше, написал из палаточного лагеря в Белгороде: „Пока не знаю. Просто спать ложусь“.

С тех пор на связь с сестрой он не выходил. В понедельник, 3 октября, мать написала Валентине, что он ещё „в полях“ и дежурит по офицерскому штабу, но якобы его могут отправить обратно в Подмосковье. Валентина в это не верит.

В разговоре с Би-би-си мама Игоря сообщила, что тот „в учебном центре“, но не уточнила, где именно. Она подтвердила, что на связи с ним, и сказала, что условия нормальные, „полевые“, а спят мобилизованные „в нагреваемых палатках“.

„К войне отношусь плохо. А мобилизация - это долг, - так мать Игоря ответила на вопрос Би-би-си об отношении к мобилизации. - Переживаю сильно. Мне тяжело. Прошло больше недели, но я все равно в таком мандраже. Мне нужна просто поддержка“.

Вариантов избежать отправки сына на фронт она не видит: „Уехать [из страны] - значит попасть под какие-то санкции, а для этого нужна хорошая финансовая подушка“. Мама считает, что выбрать альтернативную гражданскую службу в условиях мобилизации Игорь не мог, хотя это не так.

На вопрос, опасался ли ее сын отправки в Украину, мать Игоря отвечает: „Как вы считаете? Смерти боятся все. Но существует долг перед родиной“. Она утверждает, что конфликтов в семье по поводу мобилизации не возникало: „Родители были за. Возможно, какие-нибудь друзья [Игоря], как и он, были против. Молодым людям страшно умирать, но я надеюсь, что все будет хорошо“.