За рубежом
03.10.2022, 15:15

Экс-глава ЦРУ описал возможный ответ НАТО на ядерный удар РФ

 
David Petraeus, Chairman, KKR Global Institute speaks at the Milken Institute 21st Global Conference in Beverly Hills, California
David Petraeus, Chairman, KKR Global Institute speaks at the Milken Institute 21st Global Conference in Beverly Hills, California
ФОТО: MIKE BLAKE | REUTERS

Если Путин применит ядерное оружие в Украине, США и НАТО уничтожат российскую армию, считает генерал Дэвид Петреус, пишет DW.

Угрозы президента России Владимира Путина использовать ядерное оружие в Украине стоит воспринимать всерьез, заявил в интервью американскому телеканалу ABC в воскресенье, 2 октября, бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус.

Он подчеркнул, что не обсуждал с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном возможный ответ Белого дома на ядерный удар России, но предположил, какой может быть реакция США и НАТО.

„Просто чтобы дать вам гипотетическое представление: мы ответили бы, возглавив коллективные усилия НАТО, которые уничтожили бы все обычные российские силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и в Крыму, и каждый корабль в Черном море“, - сказал Петреус.

Экс-глава ЦРУ согласился с ремаркой телеведущего, что распространение радиации на территорию стран НАТО после вероятного использования Россией ядерного оружия может быть расценено как нападение на страну - члена Североатлантического альянса. „Это не может остаться без ответа“, - подчеркнул Петреус, добавив, что, по его мнению, США и НАТО будут избегать ядерной эскалации.

Экс-директор ЦРУ: Путин необратимо проигрывает

Даже использование Путиным ядерного оружия в Украине не изменит обстановку на поле боя, считает Дэвид Петреус. По его словам, попытка аннексии украинской территории - это „отчаянный“ шаг Путина. „Он проигрывает, и реальность на поле боя, с которой он сталкивается, на мой взгляд, необратима. Никакая мобилизация или аннексия, никакие даже завуалированные ядерные угрозы не смогут вывести его из этой ситуации“, - сказал бывший директор ЦРУ.

По оценке Петреуса, за последние семь месяцев Украина мобилизовала, оснастила, обучила и организовала свою армию „несравнимо лучше России“, в результате чего украинские вооруженные силы сейчас „больше и гораздо эффективнее“ российских.

„В данным момент нет ничего, что он (Путин. - Ред.) может с этим поделать. Поражения на поле боя будут продолжаться. Единственный вопрос состоит в том, когда мы начнем видеть не сдачу в плен отдельных солдат и подразделений, а крах более крупных формирований. Я думаю, это грядет“, - предсказал Дэвид Петреус.

„Путин считает, что может „перестрадать“ Европу, как Россия делала это с Наполеоном и нацистами, но я не думаю, что ему это удастся. Европу ждет сложная зима, снизятся поставки газа, но она сможет преодолеть это и не откажется от поддержки Украины“, - добавил Петреус.

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