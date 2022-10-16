Единственная в мире женщина-монарх Маргрете II могла быть и королевой Эстонии

В выходные после смерти королевы Елизаветы II королева Дании Маргрете II скромно отметила полувековой юбилей своего пребывания на троне. 82-летняя Маргрете II является старейшей коронованной особой и единственной женщиной-монархом в мире. Можно сказать, что трижды посещавшая Эстонию Маргрете II также является и „нашей“ королевой: в XIII-XIV веках Датскому королевству принадлежала Северная Эстония, а в XVI и XVII веках - остров Сааремаа. Не говоря уже о том, что, согласно легенде, 15 июня 1219 года датский флаг Даннеброг появился именно в Таллинне (название которого по одной из версий происходит от словосочетания „датский город“ - Taani linn).