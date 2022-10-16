Эстонский экспресс
16.10.2022, 16:27

Единственная в мире женщина-монарх Маргрете II могла быть и королевой Эстонии

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ЕДИНСТВЕННАЯ КОРОЛЕВА: королева Дании Маргрете II отпраздновала 50-летие пребывания на троне.
ЕДИНСТВЕННАЯ КОРОЛЕВА: королева Дании Маргрете II отпраздновала 50-летие пребывания на троне.
ФОТО: Per Morten Abrahamsen / Kongehuset.dk

Королева Дании Маргрете II, которая после смерти Елизаветы II является самым пожилым и долгоправящим монархом в мире, недавно отметила полувековой юбилей пребывания на престоле.

В выходные после смерти королевы Елизаветы II королева Дании Маргрете II скромно отметила полувековой юбилей своего пребывания на троне. 82-летняя Маргрете II является старейшей коронованной особой и единственной женщиной-монархом в мире. Можно сказать, что трижды посещавшая Эстонию Маргрете II также является и „нашей“ королевой: в XIII-XIV веках Датскому королевству принадлежала Северная Эстония, а в XVI и XVII веках - остров Сааремаа. Не говоря уже о том, что, согласно легенде, 15 июня 1219 года датский флаг Даннеброг появился именно в Таллинне (название которого по одной из версий происходит от словосочетания „датский город“ - Taani linn).

Королева волею судьбы

14 января 1972 года умер отец Маргрете, король Фредерик IX, и на следующий день на престол взошла Маргрете II, которой тогда был 31 год. Маргрете родилась в апреле 1940 года. Она была первым ребенком, но не наследницей престола: закон не позволял женщине садиться на трон.

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