Ужасная гордость. Есть ли у режима Путина ресурсы выживания(2)
У 69% населения России тревожное состояние — даже по данным прокремлевского фонда „Общественное мнение“ . Причем тревога выросла молниеносно с 35%, наблюдавшихся еще 15 сентября. 34-процентный скачок — такова цена выведения Путиным населения из зоны комфорта, где боевые действия ведут Кремль и профессионалы, а остальные граждане вяло это дело одобряют, глядя в телевизор, и живут своей глубоко частной жизнью под санудтрек рок-группы Trolling Stones (Соловьев-Киселев-Скабеева-Симоньян-Захарова). После объявления мобилизации и аннексии четырех украинских территорий никакого комфорта уже нет и не может быть.
Нет мыслей, одни эмоции
Мобилизация, согласно данным „Левада-Центра“, вызвала „тревогу, страх, ужас“ (47%) и „шок“ (32%). Наиболее отчетливо эти чувства выражают младшие возрастные когорты. „Гордость за Россию“ испытали 23%, но в основном за счет старших возрастных групп (в когорте 18-24 года таких всего 9%). Причем, например, сорокалетние способны одновременно испытывать и ужас, и гордость. На выходе получаем ужасную гордость.