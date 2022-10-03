Мнение
03.10.2022, 20:04

Ужасная гордость. Есть ли у режима Путина ресурсы выживания

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Владимир Путин с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на церемонии подписания договоров о присоединении 30.09.22
Владимир Путин с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на церемонии подписания договоров о присоединении 30.09.22
ФОТО: Dmitry Astakhov/Sputnik/Pool via REUTERS | Scanpix

У 69% населения России тревожное состояние — даже по данным прокремлевского фонда „Общественное мнение“ . Причем тревога выросла молниеносно с 35%, наблюдавшихся еще 15 сентября. 34-процентный скачок — такова цена выведения Путиным населения из зоны комфорта, где боевые действия ведут Кремль и профессионалы, а остальные граждане вяло это дело одобряют, глядя в телевизор, и живут своей глубоко частной жизнью под санудтрек рок-группы Trolling Stones (Соловьев-Киселев-Скабеева-Симоньян-Захарова). После объявления мобилизации и аннексии четырех украинских территорий никакого комфорта уже нет и не может быть.

Нет мыслей, одни эмоции

Мобилизация, согласно данным „Левада-Центра“, вызвала „тревогу, страх, ужас“ (47%) и „шок“ (32%). Наиболее отчетливо эти чувства выражают младшие возрастные когорты. „Гордость за Россию“ испытали 23%, но в основном за счет старших возрастных групп (в когорте 18-24 года таких всего 9%). Причем, например, сорокалетние способны одновременно испытывать и ужас, и гордость. На выходе получаем ужасную гордость.

Показатели поддержки спецоперации, Путина и его „элиты“ поползли вниз. Падение не столь внушительное, как это было в период пенсионной реформы. В апреле 2018-го у Путина было 82% одобрения, в июле того же года, после повышения пенсионного возраста, его рейтинг просел до 67%. Январь 2019-го автократ встречал с 64%. Пандемия весной 2020-го опустила его до уровня 60%, правда, когда население адаптировалось к новой реальности, одобрение вышло на плато „нормальности“ — вокруг 70%. Сейчас почти с тех же 83%, что наблюдались в период президентских выборов 2018 года, одобрение упало сразу после объявления мобилизации на 6 процентных пунктов, до 77%.

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