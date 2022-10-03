Ужасная гордость. Есть ли у режима Путина ресурсы выживания

Нет мыслей, одни эмоции

Мобилизация, согласно данным „Левада-Центра“, вызвала „тревогу, страх, ужас“ (47%) и „шок“ (32%). Наиболее отчетливо эти чувства выражают младшие возрастные когорты. „Гордость за Россию“ испытали 23%, но в основном за счет старших возрастных групп (в когорте 18-24 года таких всего 9%). Причем, например, сорокалетние способны одновременно испытывать и ужас, и гордость. На выходе получаем ужасную гордость.

Показатели поддержки спецоперации, Путина и его „элиты“ поползли вниз. Падение не столь внушительное, как это было в период пенсионной реформы. В апреле 2018-го у Путина было 82% одобрения, в июле того же года, после повышения пенсионного возраста, его рейтинг просел до 67%. Январь 2019-го автократ встречал с 64%. Пандемия весной 2020-го опустила его до уровня 60%, правда, когда население адаптировалось к новой реальности, одобрение вышло на плато „нормальности“ — вокруг 70%. Сейчас почти с тех же 83%, что наблюдались в период президентских выборов 2018 года, одобрение упало сразу после объявления мобилизации на 6 процентных пунктов, до 77%.