Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил ученый с эстонскими корнями Сванте Паабо за исследование эволюции человека

Как отметил в социальных сетях президент Эстонии Алар Карис, Сванте Паабо имеет эстонские корни. Он является зарубежным членом Эстонской академии наук, его мать уехала из Эстонии в Швецию во время войны. Паабо является кавалером эстонского ордена Крест Маарьямаа III класса.

В 2021 году нобелевскими лауреатами в области медицины и физиологии стали работающие в США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Награду им присудили за исследования рецепторов температуры и прикосновения.

4 октября объявят имена обладателей Нобелевской премии по физике, 5 октября — по химии, 6 октября — по литературе, а 7 октября в Осло назовут лауреата премии мира. 10 октября станет известно, кто получил премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденную Государственным банком Швеции в 1968 году.

Вручение наград состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Обычно лауреаты получают награды лично на торжественной церемонии с участием короля Швеции Карла XVI Густава. Однако в 2020 и 2021 годах церемония из-за пандемии COVID-19 проводилась в видеоформате.