Трусова снова ушла от Тутберидзе

Причины перехода пока неизвестны и, скорее всего, так и не будут озвучены максимально честно. Источник РИА отмечает, что Трусову не устраивает режим тренировок в группе Тутберидзе. По ее мнению, из-за него обостряются травмы. В любом случае можно сказать точно, что это было не то решение, которое Трусова принимала долгое время. У нее было все межсезонье — почти полгода, но она до последнего оставалась в штабе Этери Тутберидзе. И она понимала, какие тренировки в „Хрустальном“ ее ждут.

После результатов Олимпиады в Пекине все ожидали, что Александра либо сменит тренерский штаб, либо возьмет перерыв. Было логично, что ее возвращение к Тутберидзе за год до Игр обусловлено желанием выиграть их. В ее системе координат было так: пять чистых четверных равно победа. Но реальность оказалась совсем другой. После настоящей истерики и громких слов было невозможно представить, как тренер и спортсмен вообще смогут продолжать совместную работу.

В итоге переход случился только после открытых прокатов сборной. Трусова выступила только в короткой программе из-за проблем со спиной. Многие фигуристы, которые катались у Тутберидзе, впоследствии заканчивают карьеры или жалуются на проблемы именно со спиной. Непонятно, как именно проходило восстановление и подготовка, если фигуристка за неделю до прокатов все же вышла на тренировки, но не смогла в итоге выйти на произвольную.

Светлана Соколовская славится своим подходом к каждому спортсмену. Яркий пример — Александр Самарин. Он долгое время лечился, у него большое количество травм, но его тренер продолжает верить, готовить его. Возможно, Трусова уходит за другим подходом, где не будет вечной гонки с большим количеством фигуристок с ультра-си. Ведь именно это нравилось ей у Евгения Плющенко.