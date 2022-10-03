Трусова снова ушла от Тутберидзе
Ровно через неделю после открытых прокатов появилась информация о том, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 Александра Трусова прекратила сотрудничество с тренерским штабом Этери Тутберидзе и перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. Эта новость стала неожиданной именно в контексте того, что сезон уже официально начался, программы представлены и показаны, а через несколько недель начинаются этапы Гран-при России.
Причины перехода пока неизвестны и, скорее всего, так и не будут озвучены максимально честно. Источник РИА отмечает, что Трусову не устраивает режим тренировок в группе Тутберидзе. По ее мнению, из-за него обостряются травмы. В любом случае можно сказать точно, что это было не то решение, которое Трусова принимала долгое время. У нее было все межсезонье — почти полгода, но она до последнего оставалась в штабе Этери Тутберидзе. И она понимала, какие тренировки в „Хрустальном“ ее ждут.
После результатов Олимпиады в Пекине все ожидали, что Александра либо сменит тренерский штаб, либо возьмет перерыв. Было логично, что ее возвращение к Тутберидзе за год до Игр обусловлено желанием выиграть их. В ее системе координат было так: пять чистых четверных равно победа. Но реальность оказалась совсем другой. После настоящей истерики и громких слов было невозможно представить, как тренер и спортсмен вообще смогут продолжать совместную работу.
В итоге переход случился только после открытых прокатов сборной. Трусова выступила только в короткой программе из-за проблем со спиной. Многие фигуристы, которые катались у Тутберидзе, впоследствии заканчивают карьеры или жалуются на проблемы именно со спиной. Непонятно, как именно проходило восстановление и подготовка, если фигуристка за неделю до прокатов все же вышла на тренировки, но не смогла в итоге выйти на произвольную.
Светлана Соколовская славится своим подходом к каждому спортсмену. Яркий пример — Александр Самарин. Он долгое время лечился, у него большое количество травм, но его тренер продолжает верить, готовить его. Возможно, Трусова уходит за другим подходом, где не будет вечной гонки с большим количеством фигуристок с ультра-си. Ведь именно это нравилось ей у Евгения Плющенко.
Видимо, была причина не уходить сразу после Олимпиады. Александра тогда вообще старалась публично не говорить о планах, так как сама не понимала, будет ли продолжать карьеру. Возможно, тогда не хотелось принимать серьезных решений на горячую голову, когда эмоции полностью преобладали над разумом. Полгода понадобилось Трусовой, чтобы понять: с тренерским штабом Тутберидзе она больше не может работать.
Многие связывают ее переход с Марком Кондратюком и их отношениями. Это, скорее, красивая история для фанатов. Трусова, как мы видели весь предыдущий цикл, сделает все, чтобы достичь результата — будет пробовать новые тренерские коллективы, рисковать. Но в какой-то мере и Марк стал фактором.
Также нельзя забывать о допинг-скандале Камилы Валиевой, ведь скоро состоится слушание. Уже были инсайды о том, что проба В дала положительный результат, а в деле появились отягчающие обстоятельства. Неизвестно, что будет с тренерским штабом Этери Тутберидзе после этого, какие будут ограничения и как это все скажется на остальных спортсменах. Возможно, столь спешный и неожиданный переход сигнализирует о том, что Трусова не хочет попасть под определенные санкции, которые могут повлиять на всю группу.
Светлану Соколовскую мы знаем только как тренера одиночников. В это межсезонье к ней перешла Софья Самоделкина, и о результатах говорить рано. То, что Александру ждет совершенно другой подход, логично. Получится ли удержать форму и четверные, улучшить то, что есть сейчас — сказать точно невозможно. Потому что только на понимание нового подхода уйдут месяцы. Тем более если сейчас тренировки и будут, то в щадящем режиме. Возможно, придется готовить новые программы. Но, учитывая отсутствие международных стартов, время на все есть. Главное, чтобы сотрудничество Трусовой и Соколовской не закончилось в следующий же сезон. Сейчас Саше нужно будет проявить максимум терпения, даже если все сразу получаться не будет.
Источник - Sport24