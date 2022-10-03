„Мы отстреливаем их ежегодно тысячами, в год убивается около половины лосей Эстонии“: фотограф обратил внимание на тревожные цифры

Гон (период спаривания) у лосей начинается в августе и может длиться вплоть до октября. Телята рождаются с конца апреля по начало июня. У молодых лосих обычно рождается один теленок, у тех, что постарше, как правило, не больше двух. Телята, как и все дети – очень милые. Увы, далеко не все из них доживают до совершеннолетия. Средняя продолжительность жизни лося в дикой природе 5-12 лет, в неволе до 27 лет. Самки обычно живут дольше самцов.

Зачем вообще лосям рога? Прямое предназначение рогов – впечатлить самку или соперника. В борьбе за самку лоси могут схлестнуться рогами, но, как правило, серьезных травм они друг другу не наносят. Считается, что по рогам можно определить возраст лося, а точнее по количеству ответвлений на рогах. Метод, конечно, не самый точный, поскольку форма и размер рогов зависит от многих факторов, в первую очередь от питания. Но сравнивая несколько лосей между собой, можно без труда определить кто моложе, и кто старше. По этим двум фото я думаю очевидно, что лось справа моложе.

К августу-сентябрю рога достигают максимального размера в сезоне, и самец-лось становится похож на лося, каким мы его и представляем – с большими и красивыми рогами. Рога взрослого самца весят в среднем 10 кг.

В среднем взрослый лось весит пол тонны, а его высота в холке достигает 2,3 метра. Самки меньше самцов. Летом и осенью нетрудно определить пол по внешнему виду, поскольку рога есть только у самцов. Зимой же и ранней весной очень сложно отличить самок от самцов, поскольку лоси каждый год сбрасывают рога примерно в ноябре-декабре. В апреле-мае у самцов начинают расти новые рога. Поначалу рога пушистые, а потому выглядят весьма забавно.

Что вам первое приходит на ум, когда вы слышите слово „лось“? Большой? С огромными рогами!? Не дай Боже, на дорогу выбежит? Все так! Но, кроме этого, лось – это очень красивое, даже грациозное животное, за которыми невероятно увлекательно наблюдать. В природе существует два вида лосей: американский и европейский. В Эстонии обитает Европейский лось (лат. Alces alces), который является крупнейшим наземным млекопитающим в Европе.

Что до лосих, то да, рогами они похвастаться не могут. Зато они очаровывают своими ресницами. Каждый раз, когда я выставлю в Facebook фотографии „лосевишн“, дамы неустанно (и с легкой завистью) восхищаются шикарными ресницами лосих. Заметьте – никакой косметики!

Каждый раз стоя рядом с лосем, я испытываю легкий трепет и неподдельное восхищение, ибо они красивые и огромные. Лось такой большой, что в принципе, ему достаточно задеть вас бедрышком, чтобы свалить с ног. Одно дело увидеть лося на дороге, когда ты едешь в машине, и испугаться возможного столкновения. Совсем другое дело – отправиться в лес и понаблюдать за ними. В начале этой статьи я назвал лося грациозным животным – и это точно не преувеличение.

Достаточно посмотреть, как лось бежит. Да, хруст веток в лесу, конечно, стоит, но бег лося выглядит настолько легким и грациозным, что животное как будто бежит по мягкому облаку.

Большинство моих фотографий сделано на вырубках и многие задаются вопросом, где же леса. Леса есть, просто в лесу из-за множества естественных препятствий лося (как и любое другое животное) очень сложно сфотографировать. Лоси любят приходить на вырубки, потому что там много свежих побегов растений. Там я их обычно и встречаю. У каждого лося свой характер: кто-то сразу убегает в лес, другие же могут стоять и пол часа смотреть на тебя. Эта игра в гляделки вызывает бурю эмоций. Вот ты смотришь на него, а он/она на тебя, и каждому интересно что же будет дальше.

Лоси - в опасности?

Может на секунду показаться, что хорошо быть лосем – ты большой, и уже поэтому тебя никто не тронет. Увы это совсем не так. Помимо болезней и возможных травм, естественными врагами лося являются медведь и волк. Кроме этого, телятам может угрожать, например, рысь. Лось, конечно, может постоять за себя. У лося очень мощные ноги и острые копыта. Одним ударом он может убить даже медведя. Так выглядит след лося…