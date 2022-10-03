„Мы отстреливаем их ежегодно тысячами, в год убивается около половины лосей Эстонии“: фотограф обратил внимание на тревожные цифры
Сергей Листов - фотограф, занимается фотоохотой и знает „в лицо“ обитателей эстонских лесов и полей. В своем блоге на RusDelfi он не только рассказывает о местных животных и птицах, делится своими невероятными снимками, но и обращает внимание на существующие проблемы.
Что вам первое приходит на ум, когда вы слышите слово „лось“? Большой? С огромными рогами!? Не дай Боже, на дорогу выбежит? Все так! Но, кроме этого, лось – это очень красивое, даже грациозное животное, за которыми невероятно увлекательно наблюдать. В природе существует два вида лосей: американский и европейский. В Эстонии обитает Европейский лось (лат. Alces alces), который является крупнейшим наземным млекопитающим в Европе.
Несколько интересных фактов из жизни лосей
В среднем взрослый лось весит пол тонны, а его высота в холке достигает 2,3 метра. Самки меньше самцов. Летом и осенью нетрудно определить пол по внешнему виду, поскольку рога есть только у самцов. Зимой же и ранней весной очень сложно отличить самок от самцов, поскольку лоси каждый год сбрасывают рога примерно в ноябре-декабре. В апреле-мае у самцов начинают расти новые рога. Поначалу рога пушистые, а потому выглядят весьма забавно.
К августу-сентябрю рога достигают максимального размера в сезоне, и самец-лось становится похож на лося, каким мы его и представляем – с большими и красивыми рогами. Рога взрослого самца весят в среднем 10 кг.
Зачем вообще лосям рога? Прямое предназначение рогов – впечатлить самку или соперника. В борьбе за самку лоси могут схлестнуться рогами, но, как правило, серьезных травм они друг другу не наносят. Считается, что по рогам можно определить возраст лося, а точнее по количеству ответвлений на рогах. Метод, конечно, не самый точный, поскольку форма и размер рогов зависит от многих факторов, в первую очередь от питания. Но сравнивая несколько лосей между собой, можно без труда определить кто моложе, и кто старше. По этим двум фото я думаю очевидно, что лось справа моложе.
Гон (период спаривания) у лосей начинается в августе и может длиться вплоть до октября. Телята рождаются с конца апреля по начало июня. У молодых лосих обычно рождается один теленок, у тех, что постарше, как правило, не больше двух. Телята, как и все дети – очень милые. Увы, далеко не все из них доживают до совершеннолетия. Средняя продолжительность жизни лося в дикой природе 5-12 лет, в неволе до 27 лет. Самки обычно живут дольше самцов.
Что до лосих, то да, рогами они похвастаться не могут. Зато они очаровывают своими ресницами. Каждый раз, когда я выставлю в Facebook фотографии „лосевишн“, дамы неустанно (и с легкой завистью) восхищаются шикарными ресницами лосих. Заметьте – никакой косметики!
Каждый раз стоя рядом с лосем, я испытываю легкий трепет и неподдельное восхищение, ибо они красивые и огромные. Лось такой большой, что в принципе, ему достаточно задеть вас бедрышком, чтобы свалить с ног. Одно дело увидеть лося на дороге, когда ты едешь в машине, и испугаться возможного столкновения. Совсем другое дело – отправиться в лес и понаблюдать за ними. В начале этой статьи я назвал лося грациозным животным – и это точно не преувеличение.
Достаточно посмотреть, как лось бежит. Да, хруст веток в лесу, конечно, стоит, но бег лося выглядит настолько легким и грациозным, что животное как будто бежит по мягкому облаку.
Большинство моих фотографий сделано на вырубках и многие задаются вопросом, где же леса. Леса есть, просто в лесу из-за множества естественных препятствий лося (как и любое другое животное) очень сложно сфотографировать. Лоси любят приходить на вырубки, потому что там много свежих побегов растений. Там я их обычно и встречаю. У каждого лося свой характер: кто-то сразу убегает в лес, другие же могут стоять и пол часа смотреть на тебя. Эта игра в гляделки вызывает бурю эмоций. Вот ты смотришь на него, а он/она на тебя, и каждому интересно что же будет дальше.
Лоси - в опасности?
Может на секунду показаться, что хорошо быть лосем – ты большой, и уже поэтому тебя никто не тронет. Увы это совсем не так. Помимо болезней и возможных травм, естественными врагами лося являются медведь и волк. Кроме этого, телятам может угрожать, например, рысь. Лось, конечно, может постоять за себя. У лося очень мощные ноги и острые копыта. Одним ударом он может убить даже медведя. Так выглядит след лося…
В действительности все вышеупомянутые естественные враги меркнут и бледнеют на фоне главного врага – человека. Мы – люди – вырубаем леса, то есть естественную среду обитания лосей и других животных. Мы строим дороги, а потом возмущаемся, чего это лоси на дорогу выбегают! А потом мы отстреливаем их ежегодно тысячами. Да, да, именно тысячами только в одной Эстонии.
Это фото было сделано 18-го сентября. На фото молодой лось (самец) в темном туманном лесу. Это был единственный лось, которого я увидел в тот вечер. В лучшие дни мне доводилось видеть до 8 лосей за один сеанс фотоохоты. Эта мрачная фотография очень наглядно символизирует, что для лосей в очередной раз настали мрачные времена. 15-го сентября начался сезон охоты на лосей, который продлится до 15-го декабря (а с 1-го октября охота методом „облавы“). По данным сообщества охотников Эстонии в прошлом сезоне (2021/2022) было отстреляно 5 031 лося. При этом на сайте сообщества (ejs.ee) имеется открытая статистика с 2011 года. Из нее следует, что за период 2011-2022 было отстреляно 67 109 лосей, то есть в среднем по 6 100 лосей в год. При всем при этом следует отметить, что популяция лосей в Эстонии оценивается в 10 000 – 12 000 особей.
Путем несложных вычислений получается, что в год только официально убивается около половины лосей Эстонии. При этом достоверное неизвестно, сколько животных убивается браконьерами.
Эта фотография вместе с небольшим моим комментарием и статистикой наделала немало шума Facebook. Так в одной из групп зеленые накинулись на охотников, а охотники на зеленых, прилетело и мне, в т.ч. обвиняли в разжигании розни. Первые возмущались, мол как можно убивать животных. Вторые парировали аргументами в пользу регуляции популяции. Отмечу, что в общем и целом, я спокойно отношусь к охоте и не осуждаю ее, хотя и животных мне жаль. Так уж сложилось, что человек находится на высшей ступени пищевой цепи. И как говорилось в басне Крылова: „Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать“. Поэтому конфликт между природой и человеком будет существовать до тех пор, пока оба существует. Но поскольку человек без природы не выживет, поэтому наша задача сохранять благоразумие и не нарушать природный баланс. К счастью, мы стали больше задумываться об экологии и стали усерднее стремиться к этому балансу…