Никита Андреев, дебютировавший в качестве тренера „Левадии“: “Для меня это очень важная победа“

„Игра понравилась. Переходы во втором тайме могли быть чуть лучше. Но ребята сделали все то, что мы от них просили. Игроки придерживались тактической дисциплины, было желание и энергия. Все прошло по плану, ребята молодцы“, — похвалил игроков Никита Андреев.

Никита Андреев в игре против „Нымме Калью“ дебютировал в качестве исполняющего обязанности главного тренера „Левадии“, до этого он работал ассистентом тренера и тренером молодежной команды „Левадии“ до 21 года.

„Конечно, эмоции очень хорошие. Всегда приятно выигрывать, особенно в дерби и в таком непростом матче. Для меня эта очень важная победа. Спасибо ребятам, которые выкладывались на поле за себя, тренера и клуб. Прежде всего, это их победа и они ее заслужили“.

„Конечно же волнение было и хотелось побыстрее начать игру, на скамейке была очень хорошая атмосфера и я постепенно успокоился“, — поделился Андреев своими переживаниями до игры.

Насколько было тяжело находиться на скамейке запасных, руководить командой и самому принимать все решения? „Если команда выполняет все то, что ты хочешь, то это очень легко. У нас очень качественные футболисты, мне нужно было только немного контролировать их движения, но в целом они сами принимали решения на поле“, — ответил Андреев.

Одним из решений исполняющего обязанности главного тренера, стало возвращения в команду Лилиу, который была отстранена предыдущим главным тренером Иваном Стойковичем. Бразильский форвард, который появился на поле впервые с июля, вышел на замену на 81-й минуте и через 12 минут забил победный гол. „Лилиу хорошо показал себя на тренировках, у него действующий контракт и он является частью команды. Я видел его желание и страсть к игре на тренировках. Я разговаривал с ним перед игрой и он сказал, что готов помогать мне как тренеру. Мне было очень приятно это слышать и Лилиу в нужный момент доказал, что она хороший игрок. Он выкладывается на полную, и мы на него рассчитываем“, — сказал Андреев.