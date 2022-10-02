02.10.2022, 21:26
ВИДЕО | „Искусственный интеллект может изменить цивилизацию“. Илон Маск представил робота-гуманоида Tesla Bot(12)
Прототип модели был разработан еще в феврале. В последний день сентября Optimus вышел на сцену и поприветствовал собравшихся.
Также компания Tesla показала видео, где робот выполняет простые задачи: поливает растения, переносит коробки и поднимает арматуру на производственной станции в Калифорнии.
Робот-гуманоид Optimus будет стоить менее $20 000.
Маск, ранее говоривший о рисках, связанных с искусственным интеллектом, на презентации сказал, что массовое использование роботов может „изменить цивилизацию“.