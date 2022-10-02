ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (221-й день) | Лиман полностью освобожден, утечки газа на „Северном потоке-1“ прекратились(40)
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Главы девяти европейских государств призвали Запад увеличить военную помощь Украине и поддержали ее вступление в НАТО
Заявление подписали президенты Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии: лидеры стран, которые приезжали в Киев во время войны и „своими глазами увидели последствия российской агрессии“, говорится в заявлении. Они объявили, что никогда не признают попыток России аннексировать украинские территории.
Институт изучения войны: Путина больше заботят Херсон и Запорожье, чем Луганская область.
Поражение под Лиманом указывает на то, что президент России Владимир Путин, который, как сообщается, руководит российскими командирами на местах, исключает из числа приоритетных оборону Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны.
Украинские и российские источники указывают на то, что российские войска продолжали укреплять свои позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний обвал Харьковско-Изюмского фронта и даже на то, что российская оборона вокруг Лимана рухнула.
Обстрелы украинских городов
Главы администраций нескольких регионов Украины сообщают об обстрелах со стороны российских сил.
В Харьковской и Луганской областях - где недавнее украинское наступление было успешным - продолжаются обстрелы вдоль линии соприкосновения. В частности, пострадал Купянский и Чугуевский район Харьковской области. В Донецкой области ночью обстреляли Бахмут, Соледар, Кураховку, Авдеевку. За сутки в области трое погибших и 9 раненых.
Николаев обстреляли зенитно-ракетной системой С-300, семь человек получили ранения. По информации воздушного командования „Юг“, ночью российские войска атаковали Николаевскую область семью дронами-камикадзе „Shahed-136“, пять из которых были уничтожены украинской стороной.
Несколько населенных пунктов обстреляли и в Херсонской области, есть пострадавшие местные жители. По информацииукраинской администрации, российские силы пытаются провести мобилизацию на подконтрольной им территории.
Также ночные обстрелы были в Запорожской, Сумской, Днепропетровской областях.
Конституционный суд РФ признал договоры о принятии в состав России новых субъектов соответствующими конституции.
Конституционный суд РФ одобрил договоры о „принятии в состав Российской Федерации“ оккупированных украинских областей, подписанные 30 сентября в Кремле. Сообщение об этом опубликовано на сайте суда.
В задачи КС входило проверить конституционность этих договоров. Эта проверка — один из шагов в процедуре формальной аннексии украинских территорий России. Далее „присоединение к России“ должны одобрить обе палаты парламента и окончательно заверить Владимир Путин.
Владимир Зеленский заявил о том, что Лиман „полностью зачищен“
„По состоянию на 12:30 Лиман полностью зачищен. Спасибо нашим военным“, — сообщил президент Украины в своем телеграм-канале.
Утечки газа на „Северном потоке-1“ прекратились
Как заявили власти Дании, компания Nord Stream AG проинформировала о том, что в обеих нитках газопровода фиксируется стабильное давление.
Папа Римский попросил Путина остановить насилие в Украине
В воскресной проповеди в Ватикане папа римский Франциск сказал, что война в Украине „увеличивает риск ядерной эскалации, порождая опасения неконтролируемых и катастрофических последствий во всем мире“.
Минобороны РФ сообщило о подготовке мобилизованных россиян „в тыловых районах СВО“
„Подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими и добровольцами, проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в тыловых районах проведения специальной военной операции“, — заявили в ведомстве.
Как утверждают в Минобороны, после завершения подготовки подразделения „приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий“.
Макрон пообещал Зеленскому помочь восстановить целостность Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить территориальный суверенитет и целостность, говорится в заявлении Елисейского дворца.
В ходе разговора обсуждалась, в частности, ситуация на Запорожской АЭС. Президент Франции осудил арест российскими военными директора станции. Зеленский и Макрон подчеркнули „необходимость в кратчайшие сроки разрешить ротацию украинского персонала, который обеспечивает работу электростанции“ и в очередной раз отметили необходимость немедленной демилитаризации зоны вокруг АЭС.