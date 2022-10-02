Военный дневник
02.10.2022, 20:51

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (221-й день) | Лиман полностью освобожден, утечки газа на „Северном потоке-1“ прекратились

 (40)
Украинские военные в деоккупированном Лимане
Украинские военные в деоккупированном Лимане
ФОТО: Oleksiy Biloshytskyi/REUTERS | Scanpix

Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.

Главы девяти европейских государств призвали Запад увеличить военную помощь Украине и поддержали ее вступление в НАТО

Заявление подписали президенты Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии: лидеры стран, которые приезжали в Киев во время войны и „своими глазами увидели последствия российской агрессии“, говорится в заявлении. Они объявили, что никогда не признают попыток России аннексировать украинские территории.

Институт изучения войны: Путина больше заботят Херсон и Запорожье, чем Луганская область.

Поражение под Лиманом указывает на то, что президент России Владимир Путин, который, как сообщается, руководит российскими командирами на местах, исключает из числа приоритетных оборону Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны.

Украинские и российские источники указывают на то, что российские войска продолжали укреплять свои позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний обвал Харьковско-Изюмского фронта и даже на то, что российская оборона вокруг Лимана рухнула.

Обстрелы украинских городов

Главы администраций нескольких регионов Украины сообщают об обстрелах со стороны российских сил.

В Харьковской и Луганской областях - где недавнее украинское наступление было успешным - продолжаются обстрелы вдоль линии соприкосновения. В частности, пострадал Купянский и Чугуевский район Харьковской области. В Донецкой области ночью обстреляли Бахмут, Соледар, Кураховку, Авдеевку. За сутки в области трое погибших и 9 раненых.

Николаев обстреляли зенитно-ракетной системой С-300, семь человек получили ранения. По информации воздушного командования „Юг“, ночью российские войска атаковали Николаевскую область семью дронами-камикадзе „Shahed-136“, пять из которых были уничтожены украинской стороной.

Несколько населенных пунктов обстреляли и в Херсонской области, есть пострадавшие местные жители. По информацииукраинской администрации, российские силы пытаются провести мобилизацию на подконтрольной им территории.

Также ночные обстрелы были в Запорожской, Сумской, Днепропетровской областях.

Конституционный суд РФ признал договоры о принятии в состав России новых субъектов соответствующими конституции.

Конституционный суд РФ одобрил договоры о „принятии в состав Российской Федерации“ оккупированных украинских областей, подписанные 30 сентября в Кремле. Сообщение об этом опубликовано на сайте суда.

В задачи КС входило проверить конституционность этих договоров. Эта проверка — один из шагов в процедуре формальной аннексии украинских территорий России. Далее „присоединение к России“ должны одобрить обе палаты парламента и окончательно заверить Владимир Путин.

Владимир Зеленский заявил о том, что Лиман „полностью зачищен“

„По состоянию на 12:30 Лиман полностью зачищен. Спасибо нашим военным“, — сообщил президент Украины в своем телеграм-канале.

Утечки газа на „Северном потоке-1“ прекратились

Как заявили власти Дании, компания Nord Stream AG проинформировала о том, что в обеих нитках газопровода фиксируется стабильное давление.

Папа Римский попросил Путина остановить насилие в Украине

В воскресной проповеди в Ватикане папа римский Франциск сказал, что война в Украине „увеличивает риск ядерной эскалации, порождая опасения неконтролируемых и катастрофических последствий во всем мире“.

Минобороны РФ сообщило о подготовке мобилизованных россиян „в тыловых районах СВО“

„Подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими и добровольцами, проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в тыловых районах проведения специальной военной операции“, — заявили в ведомстве.

Как утверждают в Минобороны, после завершения подготовки подразделения „приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий“.

Макрон пообещал Зеленскому помочь восстановить целостность Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить территориальный суверенитет и целостность, говорится в заявлении Елисейского дворца.

В ходе разговора обсуждалась, в частности, ситуация на Запорожской АЭС. Президент Франции осудил арест российскими военными директора станции. Зеленский и Макрон подчеркнули „необходимость в кратчайшие сроки разрешить ротацию украинского персонала, который обеспечивает работу электростанции“ и в очередной раз отметили необходимость немедленной демилитаризации зоны вокруг АЭС.

Оставить комментарий Читать комментарии (40)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии