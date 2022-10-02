ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (221-й день) | Лиман полностью освобожден, утечки газа на „Северном потоке-1“ прекратились

Главы девяти европейских государств призвали Запад увеличить военную помощь Украине и поддержали ее вступление в НАТО

Заявление подписали президенты Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии: лидеры стран, которые приезжали в Киев во время войны и „своими глазами увидели последствия российской агрессии“, говорится в заявлении. Они объявили, что никогда не признают попыток России аннексировать украинские территории.

Институт изучения войны: Путина больше заботят Херсон и Запорожье, чем Луганская область.



Поражение под Лиманом указывает на то, что президент России Владимир Путин, который, как сообщается, руководит российскими командирами на местах, исключает из числа приоритетных оборону Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны.

Украинские и российские источники указывают на то, что российские войска продолжали укреплять свои позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний обвал Харьковско-Изюмского фронта и даже на то, что российская оборона вокруг Лимана рухнула.

Обстрелы украинских городов

Главы администраций нескольких регионов Украины сообщают об обстрелах со стороны российских сил.

В Харьковской и Луганской областях - где недавнее украинское наступление было успешным - продолжаются обстрелы вдоль линии соприкосновения. В частности, пострадал Купянский и Чугуевский район Харьковской области. В Донецкой области ночью обстреляли Бахмут, Соледар, Кураховку, Авдеевку. За сутки в области трое погибших и 9 раненых.

Николаев обстреляли зенитно-ракетной системой С-300, семь человек получили ранения. По информации воздушного командования „Юг“, ночью российские войска атаковали Николаевскую область семью дронами-камикадзе „Shahed-136“, пять из которых были уничтожены украинской стороной.