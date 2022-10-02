Папа Римский попросил Путина остановить насилие в Украине

„Тревожно, что мир познает географию Украины по таким названиям, как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье и другим областям, ставшим местами неописуемых страданий и страха“, - сказал понтифик.

Он призвал к перемирию как можно быстрее. „Сколько крови должно еще пролиться, чтобы мы поняли, что война - это не решение, а только разрушение? Во имя бога и во имя чувства человечности, живущего в каждом сердце, я вновь призываю к немедленному прекращению огня“, - сказал он.

Прежде всего, как отметил Франциск, его речь обращена к российскому президенту Владимиру Путину. Папа римский попросил его „остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа“.

При этом он призвал и президента Украины Владимира Зеленского „быть открытым для серьезных предложений о мире“. Лидеров других государства понтифик попросил сделать все возможное для прекращения войны.

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