Папа Римский попросил Путина остановить насилие в Украине(23)
В воскресной проповеди в Ватикане Папа Римский Франциск сказал, что война в Украине „увеличивает риск ядерной эскалации, порождая опасения неконтролируемых и катастрофических последствий во всем мире“, сообщает Би-би-си.
„Тревожно, что мир познает географию Украины по таким названиям, как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье и другим областям, ставшим местами неописуемых страданий и страха“, - сказал понтифик.
Он призвал к перемирию как можно быстрее. „Сколько крови должно еще пролиться, чтобы мы поняли, что война - это не решение, а только разрушение? Во имя бога и во имя чувства человечности, живущего в каждом сердце, я вновь призываю к немедленному прекращению огня“, - сказал он.
Прежде всего, как отметил Франциск, его речь обращена к российскому президенту Владимиру Путину. Папа римский попросил его „остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа“.
При этом он призвал и президента Украины Владимира Зеленского „быть открытым для серьезных предложений о мире“. Лидеров других государства понтифик попросил сделать все возможное для прекращения войны.