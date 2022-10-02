Главы Эстонии, Латвии, Литвы и еще шести европейских государств поддержали вступление Украины в НАТО

Заявление подписали президенты Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии: лидеры стран, которые приезжали в Киев во время войны и „своими глазами увидели последствия российской агрессии“, говорится в заявлении. Они объявили, что никогда не признают попыток России аннексировать украинские территории.

„Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного ухода со всех оккупированных территорий и призываем всех союзников существенно увеличить свою военную помощь Украине. Все, кто совершает преступления агрессии, должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом“, - заявили президенты.

Лидеры Восточной Европы подчеркнули, что поддерживают решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины в альянсе.

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