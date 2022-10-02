02.10.2022, 16:49
Министр обороны Украины не исключает нападения Беларуси: „Лукашенко нужно демонстрировать патрону, что он вроде бы с ним“(12)
ФОТО: | via REUTERS
На этой неделе белорусский лидер Александр Лукашенко встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. В интервью украинскому изданию hromadske министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что нельзя исключать белорусского вмешательства в развязанную Путиным войну.
Министр обороны Резников прокомментировал изданию заявление видного белорусского оппозиционера Павла Латушко о том, что Лукашенко планирует начать войну против Украины. По словам Латушко, с ноября 2022 года по февраль следующего года белорусский президент разместит в Беларуси 120 000 российских военнослужащих. Кроме того, согласно слухам, Лукашенко согласился выделить 100 000 мобилизованных солдат. Пока такие предположения не подтвердились.