Министр обороны Украины не исключает нападения Беларуси: „Лукашенко нужно демонстрировать патрону, что он вроде бы с ним“

Министр обороны Резников прокомментировал изданию заявление видного белорусского оппозиционера Павла Латушко о том, что Лукашенко планирует начать войну против Украины. По словам Латушко, с ноября 2022 года по февраль следующего года белорусский президент разместит в Беларуси 120 000 российских военнослужащих. Кроме того, согласно слухам, Лукашенко согласился выделить 100 000 мобилизованных солдат. Пока такие предположения не подтвердились.