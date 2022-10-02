За рубежом
02.10.2022, 13:44

Россия запретила въезд грузового транспорта из Евросоюза

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Британские грузовики
Британские грузовики
ФОТО: REUTERS/Russell Cheyne | Scanpix

Правительство России запретило въезд грузовых автомобилей, зарегистрированных в странах ЕС. Это включает как перевозку товаров в рамках двусторонней торговли, так и транзит или въезд из третьих стран, говорится в постановлении, изданном в субботу. Об этом сообщает Delfi.lt.

Запрет распространяется не только на страны ЕС, но и Норвегию, Великобританию и Украину.

„Постановление вступает в силу с 10 октября и будет действовать до 31 декабря“, — говорится в документе.

Этот запрет является реакцией российского руководства на запрет ЕС на въезд из России и Беларуси. ЕС ввел эту меру в рамках санкционного пакета 8 апреля.

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