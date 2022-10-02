ВИДЕО | В Индонезии после матча национального чемпионата на стадионе погибло более 170 человек

Трагедия произошла на стадионе в городе Маланге в Восточной Яве после матча между двумя командами „Аремой“ и „Персебаей“, этот поединок называют местным дерби. После игры болельщики проигравшей команды ринулись на поле, между ними и полицией произошла стычка. Разгневанные болельщики начали бросать в полицию различные предметы, в ответ на это полиция применила дубинки и слезоточивый газ.

В толпе началась паника, фанаты начали разбегаться по сторонам, началась драка. Большинство болельщиков упали и оказались под ногами людей.

Из-за слезоточивого газа у болельщиков возникли проблемы с дыханием, они начали терять сознание и падать на газон. По информации полиции, 34 человека погибли во время давки на стадионе, остальные скончались в больнице. Среди погибших двое полицейских.

После трагедии футбольная ассоциация Индонезии приостановила проведение матчей на неделю, а также запретила „Ареме“ проводить игры на домашнем стадионе до конца сезона.