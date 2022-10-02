„Гуманитарная катастрофа“. Как бегущие от мобилизации провели неделю в пробках на границах России

Вечером в четверг Ольга рассказывала, что машина ее семьи стоит в этой пробке с семи утра понедельника. Когда на границе открыли проход для пешеходов, они простояли без движения 17 часов.

Сейчас, утверждает Александр, отстоять в пробке и пройти границу за четыре дня уже нереально.

„Местами пришлось очень жестко нарушить правила дорожного движения, чтобы продвинуться. Стыдно, совестно, но что делать - мы были никакие и еле на ногах держались“, - говорит он.

Вместе с другом они за сутки проехали от Брянска до Владикавказа, а затем оказались в многокилометровой пробке. Путь из этой точки к переходу КПП занял четыре дня.

„Это просто гуманитарная катастрофа. Люди сутками сидели в машинах, иногда вообще без движения, у них кончалась вода“, - описывает ситуацию на границе Александр.

„Верхний Ларс“ за последнюю неделю стало нарицательным названием места, где сложилась своя жизнь для желающих уехать. Если в первые дни мобилизации до КПП на границе можно было доехать за несколько часов, то сейчас стоящие говорят о сутках ожидания.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как нежелание россиян участвовать в войне привело к гуманитарному кризису на границах, и как прошла первая неделя в пограничных очередях.

Пока не ясно, сколько россиян уехали в Грузию за последнюю неделю. МВД Казахстан а сообщило о въезде в свою страну около 98 тысяч российских граждан за неделю с 21 по 27 сентября.

Стояние в пробках обрастает своим „бизнесом“, например, появляется услуги платного провоза до КПП. Очевидцы рассказывают, что за это берут от 45 до 150 тысяч рублей, а иногда, по их словам, это предлагают полицейские или пограничники. От отчаяния некоторые решаются заплатить за это.

Ожидание приводит людей в отчаяние: они бросают машины в надежде, что позже их заберет кто-то из близких или их можно будет продать, и проходят иногда десятки километров до КПП пешком.

На границе России с Грузией сейчас можно простоять около пяти суток. Люди проводят дни напролет в машинах - там же и спят. У стоящих в пробках постепенно заканчивается еда и вода.

„Но были и свои плюсы: все начали выходить из машин, дети подружились друг с другом, наша пятилетняя дочь активно играла до позднего вечера, а взрослые развели костер и грели кипяток“, - описывает Ольга время ожидания. За это время ее муж успел сходить в ближайший поселок за продуктами. Ее „соседи“ по пробке нашли родник и набрали оттуда воду.

Через такое же долгое и сложное ожидание проходят на границе с Казахстаном. „Там холодно очень, степь, дождь, в первые сутки постоянно заводили машину погреться, но потом испугались, что закончится бензин“, - рассказывает Анастасия из Тольятти. За первые сутки они проехали всего лишь семь километров из 27.

Когда в очереди появились слухи о том, что 27 сентября граница с Казахстаном будет закрыта, Анастасия попросила мужа пойти пешком, а сама осталась в машине.

„Нам оставалось около 20 километров до границы. Я подумала, главное, чтобы он успел перейти границу, а я потом как-нибудь доберусь“, - говорит она.

Муж Анастасии рассказывал, что у самой границы наблюдал ужасные ситуации. „Люди теряли человеческий вид. Ругались, пытались пройти вне очереди. Даже пограничник выходил с автоматом и обращался к людям с просьбой организоваться в нормальную ровную очередь“, - пересказывает она его слова.

Не у всех есть возможность передать машину кому-то в пробке и пойти пешком. На этот случай в чате предлагают свои услуги перекупщики. Один из них, попросивший не называть его имени, рассказал, что получил более 20 обращений меньше, чем за сутки после объявления в чате „Верхний Ларс“. Большинство запросов - от владельцев недорогих автомобилей, некоторые просто узнают цену, чтобы подумать.

По его словам, многие недовольны ценами, которые он предлагает, - они ниже рыночных из-за дополнительных расходов. Но если человек не хочет продавать машину, он предлагает другой вариант: перевезти ее за деньги родственникам или просто поставить на хранение.