ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (220-й день) | В Харьковской области нашли расстрелянную колонну автомобилей с телами 13 детей(1)
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Конституционный суд России начал рассматривать вопрос об аннексии четырех регионов Украины
Конституционный суд России в ночь на 1 октября экстренно принял к рассмотрению четыре обращения президента Владимира Путина о проверке на соответствие Конституции подписанных им в пятницу договоров о присоединении к России четырех частично оккупированных украинских регионов.
О том, что Путин обратился в КС, как того требует закон „О международных договорах РФ“ перед их ратификацией российским парламентом, ранее официально не сообщалось. На сайте КС еще в 21:00 обращения зарегистрированы не были - при этом агентство ТАСС в 20:47 цитировало заявление главы КС Валерия Зорькина о том, что идет „конституционное оформление“ присоединения четырех украинских регионов и „вносится изменение в перечень субъектов“.
Монголия будет выдавать ВНЖ всем желающим россиянам
Иммиграционное агентство Монголии решило выдавать вид на жительство всем гражданам России, которые захотят этого.
„Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации“, - заявил глава агентства Нэргуйн Ууганбаяр.
Турция не признает решение России аннексировать четыре украинских региона
Турция не признает аннексию Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, о которой президент Владимир Путин объявил накануне. Турецкие власти назвали это решение „грубым нарушением установленных принципов международного права“.
В заявлении турецкого МИД говорится: „Турция не признала аннексию Крыма Россией на нелегитимном референдуме, проведенном в 2014 году, и каждый раз подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. В соответствии с этой позицией, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины“.
Зеленский отложил демобилизацию срочников и отменил осенний призыв
Осенний призыв в армию в Украине проводиться не будет, но увольнение в запас военнослужащих срочной службы, отслуживших сроки по призыву, откладывается.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Владимира Зеленского. Согласно указу, увольнение откладывается на срок „не ранее объявления в установленном порядке демобилизации“.
Гендиректора Запорожской АЭС задержали и вывезли в неизвестном направлении
Российские власти задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении, утверждает глава украинского „Энергоатома“ Петр Котин.
По его словам, Мурашова задержали по дороге от Запорожской атомной станции до Энергодара. Автомобиль остановили, а его самого насильно задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
МАГАТЭ удалось найти задержанного директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Организация заявила, что связалась с „соответствующими органами“ и выяснила, что Мурашов „задержан временно“.
В Харьковской области нашли расстрелянную колонну гражданских автомобилей
В Харьковской области на дороге между освобожденным ВСУ Купянском и находящимся под контролем российских войск Сватово обнаружена колонна гражданских машин, попавшая под обстрел, сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.
По данным полиции Харьковской области, погибло 24 человека, в том числе 13 детей. А в прокуратуре области назвали точную дату, когда это произошло - 25 сентября, возле села Куриловка Купянского района Харьковской области. Обнаружили ее, по данным прокуратуры, в пятницу 30 сентября.
По и.о. главы СБУ Василия Малюка, мирные жители пытались эвакуироваться и ехали по „серой зоне“ между оккупированным Россией Сватовом в Луганской области и уже освобожденным на тот момент Купянском. „Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов – они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть старых легковушек и один грузовик „ГАЗель“, - рассказал Малюк.
„В связи с созданием угрозы окружения“ - российское минобороны подтвердило отступление из Лимана
Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона сообщил, что украинская армия уже в Лимане, но там продолжаются бои. „Они массово просили помощи, но все смотрели концерт на Красной площади, так что не могли прийти. Так что подмога не пришла, подкрепление не прислали“, - рассказал он о судьбе российских военнослужащих, остававшихся в городе.
Министерство обороны России официально подтвердило, что российские войска больше не контролируют Лиман: „В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи“, - сказано в заявлении министерства обороны. Где проходят эти „более выгодные рубежи“, в ведомстве не уточнили.
Правительство РФ ограничило грузовые автоперевозки по России для компаний из стран ЕС, Украины, Норвегии и Великобритании
В России вводится запрет на перевозку грузов по территории РФ компаниям из стран, которые ранее ввели аналогичные меры в отношении российских грузоперевозчиков. Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 10 октября и будет действовать до конца 2022 года.
Запрет распространяется на все страны ЕС, Великобританию, Норвегию и Украину. Из-под него выведен ряд категорий товаров, список которых также опубликован правительством.