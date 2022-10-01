ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (220-й день) | В Харьковской области нашли расстрелянную колонну автомобилей с телами 13 детей

Конституционный суд России начал рассматривать вопрос об аннексии четырех регионов Украины

Конституционный суд России в ночь на 1 октября экстренно принял к рассмотрению четыре обращения президента Владимира Путина о проверке на соответствие Конституции подписанных им в пятницу договоров о присоединении к России четырех частично оккупированных украинских регионов.

О том, что Путин обратился в КС, как того требует закон „О международных договорах РФ“ перед их ратификацией российским парламентом, ранее официально не сообщалось. На сайте КС еще в 21:00 обращения зарегистрированы не были - при этом агентство ТАСС в 20:47 цитировало заявление главы КС Валерия Зорькина о том, что идет „конституционное оформление“ присоединения четырех украинских регионов и „вносится изменение в перечень субъектов“.

Монголия будет выдавать ВНЖ всем желающим россиянам

Иммиграционное агентство Монголии решило выдавать вид на жительство всем гражданам России, которые захотят этого.

„Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации“, - заявил глава агентства Нэргуйн Ууганбаяр.

Турция не признает решение России аннексировать четыре украинских региона

Турция не признает аннексию Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, о которой президент Владимир Путин объявил накануне. Турецкие власти назвали это решение „грубым нарушением установленных принципов международного права“.