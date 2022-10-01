После потери Лимана Рамзан Кадыров призвал к кардинальным мерам — вплоть до использования ядерного оружия

Лапин, написал Кадыров, руководил обороной этого участка и не обеспечил войска „необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов“.

Глава Чечни напомнил, что Лапину в июле было присвоено звание Героя России за взятие Лисичанска, хотя, по словам Кадырова, „де-факто его там и рядом не было“. Также Кадыров заявил, что Лапину „отдали в подчинение и войска Западного военного округа“. Ранее об этом сообщала украинская разведка, но официально Минобороны РФ перестановки в командовании не комментировало.

Глава Чечни заявил, что Лапин — „бездарь“, которого „покрывают наверху руководители в Генштабе“. Глава Чечни раскритиковал в целом кадровую политику Минобороны (в этой части поста Кадырова присутствует слово „непотизм“), а также выразил недовольство тем, как развиваются события в зоне боевых действий.

„По моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения“, — заявил Кадыров, добавив, что „не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западноамериканское сообщество — оно и так сказало и сделало многое против нас“.