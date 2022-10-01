Эстония проголосовала против возвращения сборной России по хоккею в элитный дивизион ЧМ

Стали известны страны, являющиеся членами ИИХФ, которые на Конгрессе Международной федерации хоккея проголосовали против возвращения России на международную арену. Ими стали Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и Украина — каждая из них имела по два голоса. Об этом сообщает „Спорт-Экспресс“.