Эстония проголосовала против возвращения сборной России по хоккею в элитный дивизион ЧМ(8)
Стали известны страны, являющиеся членами ИИХФ, которые на Конгрессе Международной федерации хоккея проголосовали против возвращения России на международную арену. Ими стали Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и Украина — каждая из них имела по два голоса. Об этом сообщает „Спорт-Экспресс“.
Всего из 119 членов за возвращение проголосовали 98, 10 – против, 11– воздержались. Известно, что среди воздержавшихся были представители Финляндии.
Против возвращения России и Белоруссии на чемпионаты мира и Олимпиады проголосовали Литва, Латвия, Эстония, Украина и Великобритания.
Согласно принятому решению национальная, молодёжная и юниорская сборные России вернутся в элитный дивизион. Дата возвращения России и Беларуси на международную арену будет определена отдельно. Вопрос будет подниматься ежегодно перед очередным конгрессом ИИХФ, утверждающим состав участников чемпионатов мира на предстоящий сезон.
В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.