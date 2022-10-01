За рубежом
01.10.2022, 14:51

Эстонец в Турции о массовой иммиграции россиян: картина на улицах безумная и страшная

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Venelased saabumas Türki 22. septembril.
Venelased saabumas Türki 22. septembril.
ФОТО: KAAN SOYTURK | REUTERS

„В Аланьи и Антальи слышно только русский язык. Улицы массово заполнены россиянами - эта картина пугает. Эстонцы, не приезжайте в Турцию, если не хотите, чтобы было ощущение, будто вы в России“, - рассказал Reisijuht эстонец, живущий в Турции.

„Местные жители совершенно не в себе, мы читаем новости об ужасных нападениях русских в Антальи (о каких именно нападениях речь - неизвестно. - прим. RusDelfi). Эти статьи не вызывают у меня теплых чувств“, - рассказал живущий в Турции эстонец. Он считает безумием массовую иммиграцию восточных соседей Эстонии в Турцию.

Хотя интерес России к Турции рос с начала войны в Украине, мобилизация, объявленная президентом России Владимиром Путиным, кардинально изменила ситуацию. По данным посольства Эстонии в Турции, число прибывающих из России в последние недели резко возросло. Ситуация для турецкого народа, безусловно, серьезная.

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