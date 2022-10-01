01.10.2022, 14:51
Эстонец в Турции о массовой иммиграции россиян: картина на улицах безумная и страшная(69)
ФОТО: | REUTERS
„В Аланьи и Антальи слышно только русский язык. Улицы массово заполнены россиянами - эта картина пугает. Эстонцы, не приезжайте в Турцию, если не хотите, чтобы было ощущение, будто вы в России“, - рассказал Reisijuht эстонец, живущий в Турции.
„Местные жители совершенно не в себе, мы читаем новости об ужасных нападениях русских в Антальи (о каких именно нападениях речь - неизвестно. - прим. RusDelfi). Эти статьи не вызывают у меня теплых чувств“, - рассказал живущий в Турции эстонец. Он считает безумием массовую иммиграцию восточных соседей Эстонии в Турцию.