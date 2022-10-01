Эстонец в Турции о массовой иммиграции россиян: картина на улицах безумная и страшная

„Местные жители совершенно не в себе, мы читаем новости об ужасных нападениях русских в Антальи (о каких именно нападениях речь - неизвестно. - прим. RusDelfi). Эти статьи не вызывают у меня теплых чувств“, - рассказал живущий в Турции эстонец. Он считает безумием массовую иммиграцию восточных соседей Эстонии в Турцию.