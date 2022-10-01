„Неужели они думают, что мы тут по зову сердца?“ Как на Красной площади отпраздновали аннексию украинских регионов

У женщины из соседней группы звонит телефон. „Что? больничный? Ну лечитесь. Но с вас штраф! Я подумаю какой“, — шутит она. Или не шутит.

— А я не палюсь, — ухмыляется молодой человек рядом.

— И я — но у меня только паспорт, — отвечает девушка и демонстрирует обложку с логотипом партии власти.

— Я — да, у меня вот и толстовка фирменная, — довольно сообщает один из мужчин.

Совсем рядом — мужчина с трехметровым флагштоком. В ходе беседы выясняется, что он из „Единой России“. — Вы тоже из ЕР? — спрашиваю я у людей, стоящих неподалеку от заменосца.

— Да хоть десять, она не расстроится. (кто эта „она“ так и останется загадкой).

Чуть дальше стоит мужчина с целой пачкой флаеров — в ней не меньше ста штук. Выслушав легенду о студентке, которая очень хочет попасть на „митинг-концерт“, он соглашается выручить меня. Периодически — с похожим просьбами — подходят коллеги мужчины:

Чтобы получить его, приходится просить помощи у организованных групп, желающих поддержать аннексию. „Нам выдали. Все под счет“, — разводит руками одна из женщин. „Нам только что их дали. Кто? Свои каналы. Сорян“, — вторит девушка из другой группы.

Наконец, у ограждений выясняется, что на концерт не попасть без специального синего флаера. На нем всего несколько слов: „30 сентября 2022 г. Красная площадь . Сбор гостей с 15:00. Начало мероприятия в 17:00“.

Добраться до самой площади тоже непросто — ближайшие выходы метро закрыты. Приходится делать крюк, проходя мимо небольших группок москвичей с российскими триколорами. У некоторых на верхней одежде виднеются наклейки с надписями „Z — своих не бросаем“.

Попасть на „митинг-концерт“ в поддержку аннексии украинских регионов — настоящий квест. Узнать какие-либо детали о мероприятии — например, нужны ли на него билеты или приглашения — человеку со стороны очень сложно. В основном они попадаются в публикациях независимых СМИ о том, что на митинг по традиции сгоняют бюджетников. Студентам обещают „автоматы“ по неким „сложным предметам“, а сотрудникам госучреждений просто настоятельно „рекомендуют“ прийти на Красную площадь.

Уже с флаером я возвращаюсь к росгвардейцу у ограждения. Передо мной в очереди — тройка женщин.

— С флаерами?, — спрашивают у них у рамок.

— А то! В первый раз, что ли.



Первый кордон пройден. Но прямо перед входом на Красную площадь (со стороны Исторического музея) снова досмотр и снова очередь. Она почти не движется — за 40 минут удается пройти буквально пару метров. Люди стоят очень плотно.

— Вот зачем столько людей? Неужели они думают, что [мы] тут по зову сердца?, — не выдерживают в толпе.

— Да, идейным здесь быть не положено.

— Я сфотографируюсь и уйду, — ворчит неподалеку молодой мужчина в тренче.

— А я не могу — тут впереди мой начальник, — жалуется его товарищ.

— Может, билет потерять?

— Не, он тебе этого не простит.

Собравшиеся замечают на крыше ближайшего отеля снайпера. „Ну точно Путин будет! Еще и рамку вторую поставили, раньше такого не было“, — предполагает мужчина, который хотел сделать селфи на фоне сцены и уйти. Но этим планам так и не суждено сбыться — на втором часу ожидания в очереди он все-таки уходит.



Его примеру следуют еще несколько десятков человек. „Лучшее участие в таком мероприятии — дома перед телевизором“, — заключают в очереди. „Ребят, ветерана труда не получите, слишком медленно работаете!“, — кричит росгвардейцам одна из ожидающих. Но реакцией ее обделили.

В это время к очереди подходит группа студентов. „Мы приехали из Рязани. Четыре автобуса человек по 60. По пути еще в аварию небольшую попали, часа четыре ехали“, — разговорился один из них. На вопрос, многие ли по-настоящему ждут концерта, отвечает, что не особо — просто хотели Москву посмотреть, да и от пар освобождают.