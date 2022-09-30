ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (219-й день) | В мире осуждают аннексию Россией территории Украины(16)
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Договор о вхождении оккупированных украинских территорий в состав России подписан в Кремле
Президент России Владимир Путин, „главы“ самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а также „глава“ Запорожской области Евгений Балицкий и „глава“ Херсонской области Владимир Сальдо подписали договор о вхождении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.
Теперь Госдума России должна ратифицировать договор, после чего свое одобрение должен дать Совет Федерации. Нет сомнений, что голосование в обоих органах будет чисто номинальным.
Последний этап процедуры предусматривает подписание соответствующего закона российским президентом Владимиром Путиным.
Подобная церемония в Георгиевском зале состоялась в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и Севастополь.
Аннексия Крыма, как и аннексия новых территорий, не признается мировым сообществом и влечет за собой жесткие антироссийские санкции.
США: Москва попирает устав ООН и демонстрирует презрение к миру
Пресс-служба Белого дома опубликовала заявление президента США Джо Байдена по поводу формального закрепления Москвой аннексии еще четырех оккупированных территорий Украины.
„Соединенные Штаты осуждают предпринятую сегодня мошенническую попытку России аннексировать суверенную территорию Украины. Россия нарушает международное право, попирает устав Организации Объединенных Наций и демонстрирует свое презрение к миролюбивым народам по всему миру“, - говорится в заявлении Байдена.
ВСУ: в районе Лимана завершается операция по окружению российских войск
Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал в интервью Общественному телевидению Украины, что украинские войска завершают операцию по окружению российской группировки в районе Лимана.
„Под огневым контролем Вооруженных сил Украины - фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу“, - заявил Череватый.
Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО
„Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия“, - заявил президент Украины.
„Мы знаем, что это возможно. Мы видели, как Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к Альянсу без Плана действий по членству“.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса не признают аннексию украинских территорий. „Россия должна понимать, что ядерную войну невозможно выиграть и ее не стоит начинать“, - добавил генсек НАТО.
Реакция Евросоюза: Кремль заплатит за аннексию высокую цену
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что незаконная аннексия, провозглашенная Путиным в Кремле, ничего не изменит.
„Все территории, незаконно оккупированные российскими захватчиками, всегда будут принадлежать суверенному народу [Украины]“, - написала фон дер Ляйен в „Твиттере“.
Генсек ООН: намерения России аннексировать юг Украины грозят опасной эскалацией
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал намерения России в отношении четырех регионов Украины, где недавно прошли квазиреферендумы, опасной эскалацией, которая поставит под угрозу перспективы мира в регионе в обозримом будущем.
ОВА Николаева: под ночными обстрелами погибли три человека, около 30 ранены
Вечерние удары были нанесены по жилым районам Николаева. Ночью в многоэтажное здание попал дрон-камикадзе.
Задело также соседние дома и медицинское учреждение.
Британская разведка: неуверенность российских военных в медицинском обеспечении способствует их нежеланию проводить наступательные операции в Украине
Медицинское обеспечение российских боевых частей в Украине, вероятно, ухудшается. Некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано закупать собственные запасы первой помощи для ведения боевых действий.
Британия вводит новые санкции
Правительство Великобритании объявило, что вводит новые санкции для ограничения доступа России к ключевым коммерческим и транзакционным услугам в ответ на незаконную аннескию украинских территорий. Как указывается в заявлении правительства, Россия импортирует 67% всех своих подобных услуг из стран, которые вводят против нее санкции.
Санкции включают в себя отказ для России в доступе к западным услугам, от которых она зависит, таких как ИТ-консультации, архитектурные услуги, инженерные услуги, юридические консультации. Министерство иностранных дел сообщило, что запретит экспорт в Россию почти 700 товаров, которые являются критически важными для производства.
Персональные санкции ввведены, в частности, против главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной - ее возможные активы заморожены. Набиулиной запрещен въезд в Великобританию.