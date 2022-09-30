ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (219-й день) | В мире осуждают аннексию Россией территории Украины

Договор о вхождении оккупированных украинских территорий в состав России подписан в Кремле

Президент России Владимир Путин, „главы“ самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а также „глава“ Запорожской области Евгений Балицкий и „глава“ Херсонской области Владимир Сальдо подписали договор о вхождении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Теперь Госдума России должна ратифицировать договор, после чего свое одобрение должен дать Совет Федерации. Нет сомнений, что голосование в обоих органах будет чисто номинальным.

Последний этап процедуры предусматривает подписание соответствующего закона российским президентом Владимиром Путиным.

Подобная церемония в Георгиевском зале состоялась в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и Севастополь.

Аннексия Крыма, как и аннексия новых территорий, не признается мировым сообществом и влечет за собой жесткие антироссийские санкции.