Правда ли, что Уинстон Черчилль говорил: „Мои вкусы предельно просты. Я легко довольствуюсь самым лучшим“?
В различных сборниках цитат часто можно встретить высказывание, подписанное именем британского политика Уинстона Черчилля: „Мои вкусы предельно просты. Я легко довольствуюсь самым лучшим“. Мы решили проверить, правда ли Черчилль — автор этих слов и произносил ли он их вообще.
Цитату про вкусы Черчилля легко обнаружить в книге Иана МакКея „Черчилль шутит: лучший юморист британской политики“, посвящённой исключительно крылатым выражениям премьер-министра Соединённого Королевства. Эту фразу можно найти в газете „Коммерсантъ», на сайте журнала „Русский пионер» и на популярных сайтах с цитатами известных людей — например, Citaty.net. Часто фразу приводят и в соцсетях: „ВКонтакте», Facebook и LiveJournal.
Современники описывали Уинстона Черчилля как человека, склонного к сибаритству, любителя сигар, коньяка и изысканной еды. Поэтому удивления такая атрибуция цитаты не вызывает. Однако точного соответствия ни в записках самого Черчилля, ни в рассказах о нём не находится. Самое близкое по смыслу высказывание, связывающее Черчилля со словами про „простоту его вкусов“, принадлежит Фредерику Эдвину Смиту, лорду Биркенхеду — близкому другу Черчилля, его соратнику по Консервативной партии. В книге „Неугомонный Черчилль: сокровищница остроумия Уинстона Черчилля“ (1966) похожая фраза приведена как устное свидетельство.
Примерно в таком же виде цитата обнаруживается и раньше, при жизни Черчилля. Как выяснил сайт Quote Investigator, специализирующийся на определении авторства распространённых цитат, эти слова в 1948 году говорил сын Уинстона Черчилля Рэндольф. И опять же Рэндольф ссылался на высказывание лорда Биркенхеда. Таким образом, здесь можно говорить о характеристике, данной Черчиллю другим лицом, а не о собственной цитате британского политика.
Но и лорд Биркенхед не был автором этого афоризма. Фраза появилась гораздо раньше и никакого отношения к Черчиллю изначально не имела. По свидетельству современников, её произнёс писатель и драматург Оскар Уайльд, который в конце XIX века возвёл в абсолют философию дендизма.
Его друг, американский писатель-декадент Эдгар Солтус издал в 1917 году книгу „Оскар Уайльд: впечатления бездельника». Там он приводит диалог с Уайльдом, где тот произносит фразу про „простоту вкусов“. Солтус пригласил Уайльда на ужин, который точнее было бы назвать литературным пиром — писатели на самом деле смаковали свои произведения. „Не знаю, чем смогу тебя угостить“, — замялся Солтус. На это Уайльд ответил: „О, ничего страшного. У меня самые простые вкусы — я всегда довольствуюсь самым лучшим“. Затем Солтус добавляет в книге от себя: „И это не было хвастовством. Однажды вечером мы обедали его „Сфинксом„, а потом ужинали „Саломеей„“.
Таким образом, лорд Биркенхед вольно или невольно цитировал Оскара Уайльда. А сам Черчилль если и произносил подобную фразу, то никаких следов этого не оставил ни в памяти друзей, ни в собственных записках.
Итог: Неверная атрибуция цитаты