Правда ли, что Уинстон Черчилль говорил: „Мои вкусы предельно просты. Я легко довольствуюсь самым лучшим“?

Цитату про вкусы Черчилля легко обнаружить в книге Иана МакКея „Черчилль шутит: лучший юморист британской политики“, посвящённой исключительно крылатым выражениям премьер-министра Соединённого Королевства. Эту фразу можно найти в газете „Коммерсантъ», на сайте журнала „Русский пионер» и на популярных сайтах с цитатами известных людей — например, Citaty.net. Часто фразу приводят и в соцсетях: „ВКонтакте», Facebook и LiveJournal.

Современники описывали Уинстона Черчилля как человека, склонного к сибаритству, любителя сигар, коньяка и изысканной еды. Поэтому удивления такая атрибуция цитаты не вызывает. Однако точного соответствия ни в записках самого Черчилля, ни в рассказах о нём не находится. Самое близкое по смыслу высказывание, связывающее Черчилля со словами про „простоту его вкусов“, принадлежит Фредерику Эдвину Смиту, лорду Биркенхеду — близкому другу Черчилля, его соратнику по Консервативной партии. В книге „Неугомонный Черчилль: сокровищница остроумия Уинстона Черчилля“ (1966) похожая фраза приведена как устное свидетельство.

Примерно в таком же виде цитата обнаруживается и раньше, при жизни Черчилля. Как выяснил сайт Quote Investigator, специализирующийся на определении авторства распространённых цитат, эти слова в 1948 году говорил сын Уинстона Черчилля Рэндольф. И опять же Рэндольф ссылался на высказывание лорда Биркенхеда. Таким образом, здесь можно говорить о характеристике, данной Черчиллю другим лицом, а не о собственной цитате британского политика.

Но и лорд Биркенхед не был автором этого афоризма. Фраза появилась гораздо раньше и никакого отношения к Черчиллю изначально не имела. По свидетельству современников, её произнёс писатель и драматург Оскар Уайльд, который в конце XIX века возвёл в абсолют философию дендизма.