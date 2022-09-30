ПОДКАСТ | Зачем Путину разбомбленные области Украины? Для чего вообще присоединять оккупированные земли?(2)
Слушайте подкаст RusDelfi о происходящем в России на фоне „присоединения“ украинских территорий, мобилизации и отъезда россиян. В ситуации помогает разобраться российский журналист Сергей Ковальченко.
Владимир Путин подписал указы „о признании независимости“ Херсонской и Запорожской областей Украины. Затем он подписал договор о присоединении областей, а также т.н. „ДНР“ и „ЛНР“ в состав Российской Федерации.
„Референдумы готовили на 4 ноября - на любимый праздник Владимира Путина (День народного единства). Но после наступления украинской армии на Харьковском направлении, все подготовки к референдумам были отменены“, - говорит Сергей Ковальченко.
По его словам, Кремль сильно спешил, чтобы как можно быстрее присоединить к себе украинские области. „Путин любит правила. Вчера вечером они поняли, что будут принимать в состав России не независимые „квази-государства“, а области чужой страны. Поэтому их нужно было признать, что и сделали вчера ночью“.
„Понятно, что международное сообщество никогда не признает эти „референдумы“. Но все это делается для родного населения, - продолжает он. - Если посмотреть государственные каналы России, то вчера все госканалы вышли с таймером: „До вступления в Россию новых территория остается... Это необходимо для накачки общества“.
По мнению Ковальченко, 22 сентября, день объявления мобилизации, еще страшнее, чем 24 февраля - день начала войны.
„Для большинства людей это действительно была спецоперация. Население оберегали от этой информации, говорили - развлекайтесь и не интересуйте. Летом везде гремели мероприятия. Да, ассортимент в магазинах сократился, но это несильно повлияло на жизнь. Все стало дороже, но народ не начал голодать.
Да, людей хоронили, но для многих это было понятным - военный погиб, это профессиональный риск, он служил в армии, в которую сам пошел. 22 сентября все изменилось. Всех, кто сидел и телевизора и кричал „надо порвать хохлов“, начали подтягивать за мягкие места. И стали делать это сразу. Уже на следующей день видел, как парням на скамейке выдавали повестки.
Когда появилась информация, что все на районе получат повестки - начался массовый исход мужчин из России. Ведь сразу появлялись новости, как призывают 60-летних, больных, даже мертвых", - говорит он.
Сотни тысяч мужчин вынуждены покинуть РФ, как считает журналист, многие инфраструктурные объекты останутся без рабочей силы, ведь на фронт забирают дальнобойщиков, работников портов, строителей.
„Многие в Европе говорят: свергайте Путина. Я хочу сказать тем, кто закрыли границы, - 50% российского бюджета уходит на силовиков. О смене власти могут говорить только те, кто никогда не был в России или не понимает, что там происходит. Многие не верят, что тот, кто пойдет свергать Путина спокойно может оказаться в ситуации, как поэт Артем Камардин - с гантелей в заднице, а его девушку будут держать за волосы в соседнем кабинете со словами „пикнешь, мы с тобой сделаем тоже самое“. Силовикам платят, индексируют зарплаты, поэтому они готовы на все.
Да, российское общество само виновато, но сейчас гнать людей на убой - неправильно“, - резюмировал Сергей Ковальченко.
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