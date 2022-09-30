ПОДКАСТ | Зачем Путину разбомбленные области Украины? Для чего вообще присоединять оккупированные земли?

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Delfi Meedia Присоединение ядерной мобилизации: что происходит в России? 1x 0.25

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Владимир Путин подписал указы „о признании независимости“ Херсонской и Запорожской областей Украины. Затем он подписал договор о присоединении областей, а также т.н. „ДНР“ и „ЛНР“ в состав Российской Федерации.

„Референдумы готовили на 4 ноября - на любимый праздник Владимира Путина (День народного единства). Но после наступления украинской армии на Харьковском направлении, все подготовки к референдумам были отменены“, - говорит Сергей Ковальченко.

По его словам, Кремль сильно спешил, чтобы как можно быстрее присоединить к себе украинские области. „Путин любит правила. Вчера вечером они поняли, что будут принимать в состав России не независимые „квази-государства“, а области чужой страны. Поэтому их нужно было признать, что и сделали вчера ночью“.

„Понятно, что международное сообщество никогда не признает эти „референдумы“. Но все это делается для родного населения, - продолжает он. - Если посмотреть государственные каналы России, то вчера все госканалы вышли с таймером: „До вступления в Россию новых территория остается... Это необходимо для накачки общества“.

По мнению Ковальченко, 22 сентября, день объявления мобилизации, еще страшнее, чем 24 февраля - день начала войны.

„Для большинства людей это действительно была спецоперация. Население оберегали от этой информации, говорили - развлекайтесь и не интересуйте. Летом везде гремели мероприятия. Да, ассортимент в магазинах сократился, но это несильно повлияло на жизнь. Все стало дороже, но народ не начал голодать.

Да, людей хоронили, но для многих это было понятным - военный погиб, это профессиональный риск, он служил в армии, в которую сам пошел. 22 сентября все изменилось. Всех, кто сидел и телевизора и кричал „надо порвать хохлов“, начали подтягивать за мягкие места. И стали делать это сразу. Уже на следующей день видел, как парням на скамейке выдавали повестки.