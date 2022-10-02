„Ужасные последствия“: литовцы обвинили эстонскую компанию Elering в повышении цен на газ

Президент Керсти Кальюлайд редко настолько непосредственно вела себя перед фотографами, как в декабре 2019 года на открытии Balticconnector в Палдиски. Улыбаясь, она ухватилась за большой „штурвал“, который уже держал железной хваткой сияющий от радости генеральный директор Elering Таави Вескимяги.

Пара поворотов „руля“ - и природный газ отправился в путь по 153-километровому трубопроводу между Эстонией и Финляндией.

„Мы не просто прокладываем трубы между двумя странами, мы создаем общий энергетический рынок. Это обеспечит нас энергией самым надежным способом и по самой выгодной цене, - пообещал Вескимяги. - Многая лета Balticconnector!“

Позапрошлая зима принесла убытков на 20 миллионов евро

Возможность продавать газ на финском рынке привлекла несколько энергетических компаний. Одной из них был литовский концерн Ignitis.

Через год после открытия Balticconnector концерн Ignitis направил в эстонский Департамент конкуренции гневную жалобу на Elering.

Из 335 дней интерконнектор работал на своей нормальной мощности только 99 дней. По трубопроводу прошло меньше природного газа, чем ожидалось, что привело к росту цен на энергоносители.