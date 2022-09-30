Правда ли, что на фотографии изображена пробка на границе России с Казахстаном или Монголией?
После того как в России была объявлена частичная мобилизация, начали приходить вести об огромных очередях на КПП у границ по всей стране. Мы проверили, действительно ли на одном из популярных снимков запечатлены тысячи автомобилей, чьи владельцы пожелали покинуть РФ.
Фотография, на которой мы видим колоссальное количество машин посреди степи или пустыни, в разных источниках подписана по-разному. Так, известный предприниматель и общественный деятель Михаил Ходорковский в своём твиттере 23 сентября прокомментировал снимок словами: „Так сейчас выглядит граница России и Казахстана“. Оппозиционер Геннадий Гудков 26 сентября представил изображённое как участок российско-монгольской границы. Широкое распространение фотография с подобными подписями получила в соцсети „ВКонтакте» (85 000 просмотров только у одной публикации).
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Это вызвало большой ажиотаж на многих пограничных пунктах Российской Федерации, куда — в одиночку или с семьями — потянулись потенциальные призывники и даже те, кто с не очень высокой вероятностью может быть призван в армию. Километровые очереди на границах приводят к тому, что людям приходится проводить по несколько суток с российской стороны.
Не стали исключением и границы России с Казахстаном и Монголией. В приграничных городах Казахстана (Петропавловск, Уральск, Костанай и Атырау) резко подорожала аренда жилья, а на территорию республики, по некоторым данным, за первую неделю въехало около 100 000 россиян. Уже 22 сентября (через день после объявления о мобилизации и за день до публикации Ходорковского) телеканал „Хабар 24“ сделал репортаж с одного из самых загруженных пограничных пунктов „Сырым“ в Западно-Казахстанской области. Как можно убедиться на видео, пробка за кордоном действительно велика, однако рельеф местности и близко не напоминает песчаный пейзаж с популярной фотографии. Природа же в северной и северо-восточной части границы двух стран и вовсе иная, в чём можно убедиться благодаря сервису Google Street View.
Примерно то же самое можно сказать и о российско-монгольской границе, где сложно найти участки со сплошной полосой из песка, не говоря уже о бездорожье. Как пример — пограничный пункт пропуска „Кяхта», где тоже в конце сентября собралась огромная очередь из машин.
Откуда же тогда взялась рассматриваемая фотография? Одним из первых в „мобилизационном“ контексте её распространил пользователь Twitter с идентификатором @uipetr уже 22 сентября.
Сегодня эта запись удалена, однако аналогичные фотографии и даже видео можно встретить в интернете с иной подписью и более ранними датами. Все они связаны со знаковым событием в совсем другой части глобуса. Речь о знаменитом фестивале Burning Man, проходящем ежегодно в пустыне Блэк-Рок, штат Невада. Мероприятие начинается в последний понедельник августа в 00:01 и длится восемь дней. В этом году по завершении действа, когда участники двинулись домой, в пустыне на восемь часов образовалась пробка.
Особенно красочными получились панорамные виды на пробку, снятые пользователем @cjyu, по-видимому, с дрона. Один из кадров, опубликованный этим пользователем 5 сентября, и разошёлся по Сети с разными подписями. А к российским границам он никакого отношения не имеет.
Итог: Неправда