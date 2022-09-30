Правда ли, что на фотографии изображена пробка на границе России с Казахстаном или Монголией?

Фотография, на которой мы видим колоссальное количество машин посреди степи или пустыни, в разных источниках подписана по-разному. Так, известный предприниматель и общественный деятель Михаил Ходорковский в своём твиттере 23 сентября прокомментировал снимок словами: „Так сейчас выглядит граница России и Казахстана“. Оппозиционер Геннадий Гудков 26 сентября представил изображённое как участок российско-монгольской границы. Широкое распространение фотография с подобными подписями получила в соцсети „ВКонтакте» (85 000 просмотров только у одной публикации).

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Это вызвало большой ажиотаж на многих пограничных пунктах Российской Федерации, куда — в одиночку или с семьями — потянулись потенциальные призывники и даже те, кто с не очень высокой вероятностью может быть призван в армию. Километровые очереди на границах приводят к тому, что людям приходится проводить по несколько суток с российской стороны.

Не стали исключением и границы России с Казахстаном и Монголией. В приграничных городах Казахстана (Петропавловск, Уральск, Костанай и Атырау) резко подорожала аренда жилья, а на территорию республики, по некоторым данным, за первую неделю въехало около 100 000 россиян. Уже 22 сентября (через день после объявления о мобилизации и за день до публикации Ходорковского) телеканал „Хабар 24“ сделал репортаж с одного из самых загруженных пограничных пунктов „Сырым“ в Западно-Казахстанской области. Как можно убедиться на видео, пробка за кордоном действительно велика, однако рельеф местности и близко не напоминает песчаный пейзаж с популярной фотографии. Природа же в северной и северо-восточной части границы двух стран и вовсе иная, в чём можно убедиться благодаря сервису Google Street View.