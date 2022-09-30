„До 75 процентов людей отказываются участвовать в этих опросах“: Дмитрий Муратов о том, поддерживают ли россияне Путина на самом деле

Как на народ возлагается вина? Ну например, берется вчерашний опрос ВЦИОМа, по которому 81 процент населения Российской Федерации поддерживает Владимира Путина. Получается, что 81 процент народа виноват в той трагедии, в том аде, который происходит в Украине.

Начинаем разбираться, залезаем на сайт ВЦИОМ. Смотрим, каким образом проводился опрос - написано, что по телефону.

Задаемся вопросом, по какому телефону. Оказывается, это была выборка из всех телефонов. зарегистрированных в России. То есть, у них еасть доступ к твоим персональным данным и к этим телефонам. То есть, когда тебе звонят, то звонят не некому анонимному человеку, это не анонимный вопрос на улице. Тебе звонят, зная, сколько у тебя детей, где находится твоя жена, имея биллинг твоего телефона. Зная про тебя все: сколько у тебя взято кредитов, когда тебе отдавать ипотеку и, конечно, где ты находишься и живешь. И в этот момент вам задается вопрос: поддерживаете ли вы политику президента Путина. Естественно, ответ: „да! Поддерживаю! Три раза поддерживаю!“. Абсолютно понятно, почему.

Нужно смотреть в данном случае на процент отказов отвечать. Он огромен и его не публикуют, но мне говорят практикующие социологи, что до 75 процентов людей отказываются участвовать в этих опросах. Таким образом мы получаем 81 процент поддержки приблизительно от двадцати пяти процентов населения - то есть, от тех людей, которые согласились отвечать. На основе подобной социологии делать выод о целом народе нельзя.

Один день войны обходится Кремлю - это подсчитано - в 500 млн евро. Производство ракет, пуски, логистика. Ровно столько же денег западный мир платит за покупку энергоносителей. То есть, фактически, бюджет выходит в ноль. Давайте обратим внимание на другую степень ответственности. Давайте не будет закрывать на это глаза, так как „это ихдело“. Сейчас эта общечеловеческая, планетарная трагедия - это общее дело. И давайте каждый за собой будет считать свои грехи.

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