„Наглухо закрывать для людей возможность спастись от преступной мобилизации – антигуманно“. „Анна слушает“ оппозиционера Евгению Чирикову

Помогать бегущим от мобилизации – человечно, а закрывать для людей возможность спастись от нее – антигуманно и противоречит духу Европы. Почему огромное количество людей поддерживают Путина и войну и так мало людей в России выходит на улицы? Об этом и многом другом Анна Сапроненко-Мёльдер поговорила с общественным деятелем, оппозиционером Евгенией Чириковой.