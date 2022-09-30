Анна слушает
30.09.2022, 12:15

„Наглухо закрывать для людей возможность спастись от преступной мобилизации – антигуманно“. „Анна слушает“ оппозиционера Евгению Чирикову

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Анна Сапроненко-Мёльдер

Помогать бегущим от мобилизации – человечно, а закрывать для людей возможность спастись от нее – антигуманно и противоречит духу Европы. Почему огромное количество людей поддерживают Путина и войну и так мало людей в России выходит на улицы? Об этом и многом другом Анна Сапроненко-Мёльдер поговорила с общественным деятелем, оппозиционером Евгенией Чириковой.

00:00 Евгения Чирикова – общественный деятель, оппозиционер.

00:47 У оппозиционера в России три пути…

03:35 Почему в России так мало людей выходит на улицы?

04:24 Что остановит Путина?

08:01 „Я верю в коллективный запад“.

10:36 Помощь бегущим от мобилизации – проявление человечности.

14:46 „Молодые мужики из России“ – угроза национальной безопасности Эстонии?

17:30 Наглухо закрывать для людей возможность спастись от преступной мобилизации – антигуманно и противоречит духу Европы.

19:30 Безоружные люди не могут противостоять путинскому режиму.

20:45 „Почему Урмас Рейнсалу „камнями“ не победил Советскую власть?“

21:40 Может ли Путин нажать на красную кнопку?

24:32 Огромное количество людей поддерживают Путина и войну. Почему?

28:10 „Мы все живем в когнитивном диссонансе“.

29:35 Об интеграции русскоязычного населения в эстонское общество.

36:34 Когда закончится война?

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