„Наглухо закрывать для людей возможность спастись от преступной мобилизации – антигуманно“. „Анна слушает“ оппозиционера Евгению Чирикову(54)
Помогать бегущим от мобилизации – человечно, а закрывать для людей возможность спастись от нее – антигуманно и противоречит духу Европы. Почему огромное количество людей поддерживают Путина и войну и так мало людей в России выходит на улицы? Об этом и многом другом Анна Сапроненко-Мёльдер поговорила с общественным деятелем, оппозиционером Евгенией Чириковой.
00:00 Евгения Чирикова – общественный деятель, оппозиционер.
00:47 У оппозиционера в России три пути…
03:35 Почему в России так мало людей выходит на улицы?
04:24 Что остановит Путина?
08:01 „Я верю в коллективный запад“.
10:36 Помощь бегущим от мобилизации – проявление человечности.
14:46 „Молодые мужики из России“ – угроза национальной безопасности Эстонии?
17:30 Наглухо закрывать для людей возможность спастись от преступной мобилизации – антигуманно и противоречит духу Европы.
19:30 Безоружные люди не могут противостоять путинскому режиму.
20:45 „Почему Урмас Рейнсалу „камнями“ не победил Советскую власть?“
21:40 Может ли Путин нажать на красную кнопку?
24:32 Огромное количество людей поддерживают Путина и войну. Почему?
28:10 „Мы все живем в когнитивном диссонансе“.
29:35 Об интеграции русскоязычного населения в эстонское общество.
36:34 Когда закончится война?
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