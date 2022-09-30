На границе с Казахстаном все еще есть КПП без многодневных очередей — рассказы тех, кому удалось быстро уехать из России

„Автобус напоминал ковчег, который плыл по направлению к границе Казахстана, к контрольно-пропускному пункту „Михайловка“, — вспоминает журналист. — Он был набит айтишниками, менеджерами, учеными. Все ехали в абсолютной тишине и смотрели в одну точку“. В таком же состоянии ехал и сам Игорь. „После 24 февраля многие знакомые уехали, а я тогда остался. Я коренной москвич, у меня жена, дети ходят в школу, своя квартира, — объясняет он. — Но сейчас, если ты остаешься, то либо постоянно думаешь о том, как бы тебя какие-нибудь камеры не спалили, если на тебя есть ориентировка, либо идешь в тюрьму, либо идешь убивать военкомов. Либо уезжаешь непонятно куда и пытаешься где-то залечь. Другого не дано. Конечно же, я не поеду никого убивать на Украину“.

Логинов вылетел из Москвы в Новосибирск и встретился там с братом жены, сотрудником IT-компании. При выборе маршрута Игорь изучил гугл-карты и выяснил, что пробок по пути в Усть-Каменогорск нет. Тогда они с шурином купили билеты на автобус.

41-летний журналист Игорь Логинов из Москвы рассказал „Медиазоне“, что 26 сентября он успешно добрался до Казахстана через таможенный пост „Михайловка“ в Алтайском крае.

„Ехали в абсолютной тишине, смотрели в одну точку“. На автобусе через КПП „Михайловка“, 611 км от Новосибирска, 385 км от Барнаула

Однако есть несколько КПП, через которые даже сейчас можно пересечь границу намного быстрее. В чатах, где координируются мужчины, уезжающие в Казахстан, пишут , что границу с Казахстаном в Курганской области можно пройти за несколько часов, почти на всех КПП в Омской, Тюменской и Челябинской нет очередей. В Алтайском крае уехать из России можно через пункты „Веселоярск“, „Михайловка“ и другие КПП. „Медиазона“ поговорила с россиянами, которым удалось пройти границу относительно быстро.

На КПП, которые расположены ближе всего к казахстанским городам — Петропавловску и Уральску, со стороны России стоят километровые очереди. Люди в них ждут возможности перейти границу по несколько суток.

Протяженность границы между Казахстаном и Россией составляет 7 600 км, пересечь ее можно через 51 контрольно-пропускной пункт. Большинство россиян, спасающихся от объявленной Владимиром Путиным мобилизации, предпочитают пересечь границу через ближайшие к городам центральной России пропускные пункты, в основном через Саратовскую и Оренбургскую области. Уже несколько дней там скапливаются самые большие пробки.

Для рейсовых автобусов на КПП работает приоритетная полоса. Когда автобус, в котором был Игорь, приехал, очереди перед ними не было. Автобус десять минут постоял под шлагбаумом, затем его пропустили. Все пассажиры вышли, выстроившись в очередь, „и погрузились в тяжелое молчание“, говорит Логинов.

„Потом подходишь к окну, на тебя смотрит строгий таможенник и спрашивает: „Военнообязанный?“. Говорю: „Военнообязанный, категория „В“". Он смотрит на тебя и щелкает печатью. И ты выходишь и облегченно вздыхаешь“, — вспоминает он. По словам Игоря, пограничники пропустили всех, кто ехал с ним в автобусе.

Потом Логинов добрался до казахского КПП. Таможенники спрашивали у всех мужчин и цели поездки. Он ответил, что едет повидать друзей семьи.

Переход границы занял у Логинова и его попутчиков около часа.

„Когда все снова сели в автобус, испытали огромное облегчение, — говорит Игорь. — И тогда уже смеялись, переговаривались друг с другом, знакомились“.

„В очереди был даже батюшка в рясе“. Пешком через КПП „Вишневка“, 297 км от Волгограда

Ближайший от погранперехода „Вишневка“ город в Казахстане находится почти в 500 км от границы, но за последние несколько дней на этом не самом популярном прежде направлении тоже скопились сотни автомобилей. „Машины стоят трое суток. Те, кто переходит границу пешком, в среднем проходят за сутки. Все очень медленно, но на других КПП, говорят, еще хуже. Так что в итоге все, кто здесь оказался, сделали правильный выбор“, — говорит москвич Иван Болотов, который прямо сейчас пересекает границу с Казахстаном.

После начала войны в Украине 48-летний Болотов уехал из России в Ташкент, а в сентябре решил вернуться в Москву, чтобы забрать кота. „Но этот бункерный дебил сорвал мне все планы. Билеты пришлось сдать, кот остался в России, а я оказался тут“, — говорит он.