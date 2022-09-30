Скандальный футбольный клуб, за который играли только проститутки. Как сложилась его судьба(3)
Как известно, футбольным клубам не обязательно быть профессиональными, чтобы привлекать к себе внимание. Сейчас Медиалига с блогерскими командами разрывает инфополе — матчи любителей собирают по несколько тысяч зрителей, а их трансляции попадают в сетку федерального телеканала.
В других странах любительские клубы тоже умеют хайповать: например, в Англии все знают команду „Столичная полиция“, состоящую только из правоохранителей, а в Бразилии — команду карликов „Гигантес ду Норти“.
Эти футбольные коллективы ради популярности блеснули креативом и привлекли болельщиков своей неповторимостью. Тем не менее каждому из них — и всем остальным вместе взятым — далеко до „Ла Линия ол старс“. Этот экзотический клуб переплюнул абсолютно всех в изобретательности — ведь за него играли только проститутки!
Да-да, вам не показалось — в 2004 году девушки самой древнейшей профессии действительно решили создать команду! Местом ее рождения стала одноименная столица страны Гватемала, что вполне логично, так как в этом государстве в Центральной Америке легализована проституция.
Почему проституткам вдруг приспичило играть в футбол? На самом деле, конечно же, не из-за большой любви к этому виду спорта, а просто для привлечения внимания. Девушки объединились и заявились в местную любительскую женскую лигу, чтобы напомнить соотечественникам, насколько опасна их профессия: придать огласке несправедливость, насилие и унижения, которые им приходится терпеть.
Название клубу дали в честь Ла-Линии — железной дороги, возле которой располагается местный квартал красных фонарей, где проживают все участницы команды. От знаменитого Амстердамского этот квартал отличается почти всем: он представляет собой трущобы с лачугами, в которых работают и живут около 250 проституток. Чтобы нормально существовать, девушкам приходится платить за „крышу“ местным бандитам. Полиция игнорирует это богом забытое место, поэтому те же бандиты нередко избивают и насилуют женщин, а иногда даже убивают.
У работы на Ла-Линии только один плюс — да и то, если его таковым можно назвать: у девушек нет сутенеров, они сами находят клиентов и принимают их у себя дома.
„Мы хотим всего лишь играть в футбол с другими командами“, — говорила капитан новообразованного клуба Валерия. „Если мы проститутки — это не значит, что с нами надо жестоко обращаться. Мы воспитаны и ничем не отличаемся от других женщин“.
Именно с таким посылом „Ла Линия ол старс“ вошла в футбольный мир, ожидая понимания и сочувствия от соотечественников. Однако, к сожалению, какими бы искренними ни были слова девушек, а посыл — благородным, консервативное гватемальское общество команду-революцию не приняло.
Проституткам не позволили сыграть даже один матч. Во время первой игры — с командой из частной школы — кто-то прознал, что против элитных школьниц играют представительницы не самой престижной профессии, и рассказал всем на стадионе. Судья тут же остановил игру, а девушки из „Ла Линии“ подверглись жесткому унижению. С трибун посыпались оскорбления, а некоторые, особо буйные, даже стали обливать проституток водой.
„Трибуны кричали: „Раз, два, три, шлюхи“. А родители школьниц настояли на том, чтобы поливать из шланга скамейки, на которых сидела команда, чтобы не заразиться СПИДом от нашего пота“, — жаловалась Валерия.
В конце концов, новообразованную команду с позором выгнали со стадиона, а затем дисквалифицировали под идиотским предлогом.
„У нас здесь много детей, и не очень приятно слышать такие выражения, как сегодня“, — говорил менеджер стадиона Эдуардо Навас.
„Нас вышвырнули, как тараканов. Это дискриминация“, — жаловалась Валерия.
Впрочем, на этом существование „Ла Линия ол старс“ не закончилось. Клуб поднял к себе огромную волну интереса и в итоге нашел покровителя. Местная туристическая компания стала спонсором „Ла Линии“ и оплатила команде тур.
Во время этого турне проститутки объездили всю страну и одержали историческую первую победу — девушки разгромили своих коллег „Желанных тигриц“ (5:2) из борделя в городе Флорес.
Тем не менее после турне сказке проституток из Гватемалы, к сожалению, пришел конец. Недовольное консервативное общество жестко надавило на спонсора клуба — в итоге команда лишилась финансирования и прекратила свое существование.
Как бы то ни было, даже несмотря на скорый конец, футболистки „Ла Линия ол старс“ все равно оставили свой след в истории. Девушки сумели привлечь внимание всего мира, а в 2006 году испанский режиссер Чема Родригес даже снял о них документальный фильм Estrellas de La Línea, который получил множество положительных отзывов от критиков.
Избавиться от дискриминации и насилия в стране девушки, конечно, не смогли. Но зато помогли начать войну со СПИДом, которую Гватемала в итоге выиграла. После выхода фильма и огласки проблемы национальные и местные власти задвигались и развернули кампании по повышению осведомленности по вопросам сексуального здоровья и распространения презервативов. В итоге уровень распространенности ВИЧ среди секс-работников с 2008 года по 2016-й снизился с 12% до 1,6%.
Источник - Sports24