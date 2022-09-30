Скандальный футбольный клуб, за который играли только проститутки. Как сложилась его судьба

В других странах любительские клубы тоже умеют хайповать: например, в Англии все знают команду „Столичная полиция“, состоящую только из правоохранителей, а в Бразилии — команду карликов „Гигантес ду Норти“.

Эти футбольные коллективы ради популярности блеснули креативом и привлекли болельщиков своей неповторимостью. Тем не менее каждому из них — и всем остальным вместе взятым — далеко до „Ла Линия ол старс“. Этот экзотический клуб переплюнул абсолютно всех в изобретательности — ведь за него играли только проститутки!

Да-да, вам не показалось — в 2004 году девушки самой древнейшей профессии действительно решили создать команду! Местом ее рождения стала одноименная столица страны Гватемала, что вполне логично, так как в этом государстве в Центральной Америке легализована проституция.

Почему проституткам вдруг приспичило играть в футбол? На самом деле, конечно же, не из-за большой любви к этому виду спорта, а просто для привлечения внимания. Девушки объединились и заявились в местную любительскую женскую лигу, чтобы напомнить соотечественникам, насколько опасна их профессия: придать огласке несправедливость, насилие и унижения, которые им приходится терпеть.

Название клубу дали в честь Ла-Линии — железной дороги, возле которой располагается местный квартал красных фонарей, где проживают все участницы команды. От знаменитого Амстердамского этот квартал отличается почти всем: он представляет собой трущобы с лачугами, в которых работают и живут около 250 проституток. Чтобы нормально существовать, девушкам приходится платить за „крышу“ местным бандитам. Полиция игнорирует это богом забытое место, поэтому те же бандиты нередко избивают и насилуют женщин, а иногда даже убивают.

У работы на Ла-Линии только один плюс — да и то, если его таковым можно назвать: у девушек нет сутенеров, они сами находят клиентов и принимают их у себя дома.