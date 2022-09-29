ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (218-й день) | Путин высказался о взрывах на трех нитках „Северного потока“
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате ночного ракетного обстрела Днепра погибли четыре человека, в том числе двое детей, 8-летний мальчик и 9-летняя девочка. Резниченко сообщил, что в результате удара в городе повреждены 60 жилых домов, некоторые из них разрушены до основания.
ISW: украинские войска почти окружили Лиман
Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал новую карту ситуации под городом Лиман в Донецкой области, который сейчас пытаются занять Вооруженные силы Украины. Активные бои здесь продолжаются уже несколько недель. Судя по карте, украинские войска почти взяли Лиман в окружение, таким образом действующая там довольно крупная российская группировка рискует попасть в котел.
Сейчас снабжение российской группировки в Лимане ведется через простреливаемый узкий коридор, ведущий через Торское. „Падение лиманского „кармана“, вероятно, будет иметь очень серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой области и на западе Луганской, - считают американские эксперты. - Оно может позволить ВСУ начать угрожать российским позициям на западной границе Луганской области и району Северодонецка и Лисичанска“.
Авторитетный журнал Foreign Policy сообщает со ссылкой за западных военных, что Россия отвела от своих границ с Финляндией и странами Балтии около 80% находившейся там группировки. Как пишет издание, до вторжения в Украину в этом регионе находилось около 30 тыс. российских военнослужащих, но Москве пришлось направить на войну большинство из них, чтобы восполнить тяжелые потери.
В пятницу в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Агентство Рейтер публикует фотографии сцены, сооруженной на Красной площади в Москве для митинга в поддержку аннексии оккупированных регионов Украины. По данным российских СМИ, он должен состояться тоже 30 сентября.
Представители западной разведки утверждают, что в минувшие понедельник и вторник в районе, где произошла диверсия на газопроводе „Северный поток“, были замечены российские военные корабли и подлодки, пишет Си-эн-эн. Эксперты убеждены, что отключенный, но заполненный газом газопровод был выведен из строя серией подводных взрывов, что привело к утечке газа. Это произошло в понедельник на трех нитках трубы у берегов Дании и Швеции, а в среду вечером шведская береговая охрана нашла четвертую утечку.
Финляндия закроет с пятницы свою границу для российских туристов. Посещение семьи, работа и учеба по-прежнему являются вескими причинами для въезда россиян в страну.
Италия не признает результаты так называемых референдумов, незаконно проведенных Россией на оккупированных украинских территориях, заверил президента Украины Владимира Зеленского премьер-министр Италии Марио Драги.
В результате попадания кассетного снаряда в район трамвайной остановки в Николаеве погибло по меньшей мере трое и ранено 12 человек, написал в „телеграме“ мэр Николаева Александр Сенкевич.
Владимир Путин сегодня высказался о взрывах на трех нитках „Северного потока“. „Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“. Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН“, - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям российских этнических меньшинств, призвав их сопротивляться мобилизации. Обращение Зеленский записал на русском языке.