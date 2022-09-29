Сейм Латвии принял закон о полном переводе обучения в школах с 2025/2026 года на латышский язык(4)
На последнем перед выборами в 14-й Сейм парламентском заседании депутаты внесли поправки в Закон „Об образовании“ и Закон „О всеобщем образовании“, предусматривающие, что с 2025/2026 учебного года в Латвии преподавание во всех школах будет только на латышском языке. С 1 сентября 2023 года в детских садах образовательные программы также должны реализовываться только на госязыке.
За законопроект проголосовали 63 депутата, против были лишь 16 парламентариев.
Законопроект „Об образовании“ был принят под громкие аплодисменты, и стал последним важным решением 13-го Сейма перед днем парламентских выборов, которые состоятся 1 октября.
Сроки реформы
Переход полностью на латышский язык образования в нынешних школах нацменьшинств будет реализован за три года. Каждый учебный год классы будут переходить на обучение только на госязыке:
1-й, 4-й и 7-й классы — с 1 сентября 2023 года;
2-й, 5-й и 8-й классы — с 1 сентября 2024 года;
3-й, 6-й и 9-й классы — с 1 сентября 2025 года.
Программы дошкольного образования должны реализовываться только на государственном языке уже с 1 сентября 2023 года.
В ходе рассмотрения законопроектов в Сейм возник все же вопрос о том, как помогать тем детям, которым все же трудно учиться по-латышски.
Сначала либеральное крыло правительства — депутаты от Attīstībai/Par! — предлагали внести в закон норму, которые бы предполагала право учащихся получать „педагогическую адаптивную поддержку в создании коммуникативной компетенции“. Однако бдительные депутаты от правительственных Национального объединения, „Консервативных“ и „Нового Единства“ усмотрели в этом завуалированную возможность продолжать преподавать по-русски всему классу или группе. Поэтому теперь норма гласит, что воспитанникам детсадов и ученикам основной школы , которые будут нуждаться в помощи, поддержка может оказываться только в индивидуальном порядке.
Преподавание русского языка и литературы
Даже в тех школах, которые сейчас являются школами нацменьшинств, такие предметы как родной язык и родная литература, а также иные предметы, которые связаны с изучением родной культуры, станут факультативными.
Кабинет министров должен будет после принятия закона утвердить образцы программ образования по интересам — языка нацменьшинств и истории культуры нацменьшинств. Также правительство определит условия реализации таких программ в учебных заведениях, минимальное количество учеников, осваивающих такие программы и порядок сотрудничества с самоуправлении для реализации таких программ. Также именно Кабинет министров должен решить, в каком объеме будут финансироваться такие программы.
В свою очередь, самоуправления будут обеспечивать на своих территориях реализацию программ для детей из семей нацменьшинств, как в детсадах, так и в школах. Реализация программ должна финансироваться из средств госбюджета и бюджетов самоуправлений — то есть, бесплатно для учащихся. При этом к реализации программ могут привлекаться частные учебные заведения. Родной язык и культуру дети могут осваивать как в стенах школы, где они получают образование, так и в любом другом месте.
Директорам школ и педагогам грозят проверки
Переход полностью на латышский язык обучения будет сопровождаться проверками владения госязыком директоров школ и педагогам.
Руководителем образовательного учреждения сможет работать только человек, который понимает и использует государственный язык в установленном необходимом объеме для исполнения профессиональных и должностных обязанностей, что оговаривается нормативными актами.
В случае, если должностное лицо Центра государственного языка (ЦГЯ) в рамках процесса об административном нарушении против директора школы или детсада зафиксирует, что его владение латышским не соответсвует требованиям нормативных актов и примет решение о применении штрафа, то об этом должен быть незамедительно проинформировать работодателя такого директора (если речь идет о муниципальных школах и детсадах — самоуправление). Причем проинформировать нужно вне зависимости от того, будет ли решение о наказании оспорено в суде. В то же время руководителю учебного заведения будет дано право пересдать экзамен по госязыку в течение трех месяцев. На три месяца работодатель отстраняет такого директора от должности, восстановление или увольнение зависит от пересдачи экзамена.
Аналогичные процедуры будет применяться и в отношении педагогов.
В ходе дебатов в парламенте партия „Согласие“ неоднократно указывала на то, что в школах — в том числе, в латышских, не только в школах нацменьшинств — наблюдается дефицит педагогов. В разделе „Вакансии“ Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы сейчас сейчас можно увидеть, что в школах столицы требуются 9 учителей латышского языка и литературы, 14 учителей естественных наук (физика, химия, биология и естествознание), 4 учителя математики, 5 учителей по информатике, 3 учителя английского языка, 57 педагогов дошкольных учреждений и 10 учителей начальной школы.