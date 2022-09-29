Сейм Латвии принял закон о полном переводе обучения в школах с 2025/2026 года на латышский язык

За законопроект проголосовали 63 депутата, против были лишь 16 парламентариев.

Законопроект „Об образовании“ был принят под громкие аплодисменты, и стал последним важным решением 13-го Сейма перед днем парламентских выборов, которые состоятся 1 октября.

Сроки реформы

Переход полностью на латышский язык образования в нынешних школах нацменьшинств будет реализован за три года. Каждый учебный год классы будут переходить на обучение только на госязыке:

1-й, 4-й и 7-й классы — с 1 сентября 2023 года;

2-й, 5-й и 8-й классы — с 1 сентября 2024 года;

3-й, 6-й и 9-й классы — с 1 сентября 2025 года.

Программы дошкольного образования должны реализовываться только на государственном языке уже с 1 сентября 2023 года.

В ходе рассмотрения законопроектов в Сейм возник все же вопрос о том, как помогать тем детям, которым все же трудно учиться по-латышски.

Сначала либеральное крыло правительства — депутаты от Attīstībai/Par! — предлагали внести в закон норму, которые бы предполагала право учащихся получать „педагогическую адаптивную поддержку в создании коммуникативной компетенции“. Однако бдительные депутаты от правительственных Национального объединения, „Консервативных“ и „Нового Единства“ усмотрели в этом завуалированную возможность продолжать преподавать по-русски всему классу или группе. Поэтому теперь норма гласит, что воспитанникам детсадов и ученикам основной школы , которые будут нуждаться в помощи, поддержка может оказываться только в индивидуальном порядке.

Преподавание русского языка и литературы

Даже в тех школах, которые сейчас являются школами нацменьшинств, такие предметы как родной язык и родная литература, а также иные предметы, которые связаны с изучением родной культуры, станут факультативными.