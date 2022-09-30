Украинский волонтер Андрей Кучер: „Война закончится безапелляционной победой Украины“

Отмечу, что запрос на свободу экономики и борьбу с коррупцией в Украине был огромен, и это подтверждали результаты ряда социологических опросов. При этом важно было ответить на главные вопросы современного государства: что такое национальная идея для Украины? Как объединить настолько разнообразное украинское общество? Чтобы получить ответы, нужно было время, но с началом украино-российской войны, ответы появились намного быстрее и органичнее, хоть и дорогой ценой. Кроме того, было понятно, что украинцы в больше степени хотят уйти от „совка“ и статуса „правопреемник России“. Этим и объясняется желание интегрироваться в прогрессивное европейское пространство.

Последние несколько лет я работал как консультант по политическим вопросам. В основном моими клиентами были бизнесмены, политические партии или люди, желавшие правильно начать свой политический путь. Но самой большой амбицией было создание своей политической партии нового формата. Именно поэтому я написал концепцию и бюджет своего политического „детища“. Первые шаги были предприняты для поиска инвесторов, но 24 февраля 2022 года оборвало все планы и заблокировало возможность зарабатывать деньги.

До войны я был политологом, проводил предвыборные кампании на местном и национальном уровнях. Последние годы я ставил в приоритет профессиональное развитие, выступал активным членом „Украинской ассоциации политического консалтинга“ и „Украинской ассоциации в сфере GR и лоббистов“. Регулярно выступал на телеэфирах на национальных каналах, проводил социальные акции и образовательные проекты. К примеру, я вошел в число инициаторов проектов „Питание для пенсионеров“ и „Уборка рекреационных зон в Киеве“. Также я принимал участие в соревнованиях по кроссфиту, бегу и бегу с препятствиями. В части из них числился как соорганизатор. Из последних предвоенных проектов — участие в гуманитарной миссии UNICEF в Луганской области.

С начала российского вторжения я взяла десятки интервью, но эти вопросы я хотела задать человеку понимающему, думающему и способному влиять на будущее Украины. Сегодня мы поговорим с Андреем Кучером — украинским волонтером и спортсменом, со дня на день ожидающим призыва в украинскую армию.

Какие были твои первые мысли утром 24 февраля?

Каждый раз, когда вспоминаю 24 февраля, я понимаю, что этот день разделил жизнь на „до“ и „после“. Мне кажется, что я вживую пережил сценарий фильма об апокалипсисе. Главное, что стало понятно с того дня — это то, что жизнь никогда не будет прежней. Это похоже на параллельную реальность: в том мире остались планы, друзья, карьера, проекты, клиенты, заработок. Сейчас же для нас наибольшая ценность: это день без ракетных обстрелов.

Первая мысль, которая промелькнула в моей голове под звуки первых взрывов: как Путин мог решиться на это безумство? С того момента я каждую секунду думаю о том, что моя семья в опасности. Ещё в первый день войны на семейном совете мы проговорили, что супруга не хочет уезжать без меня. Нам пришлось переехать к родителям. Мы остаемся вместе и не уезжаем за границу.

На второй день войны я хотел записаться в ряды территориальной обороны Киева. Была огромная очередь, и мне сказали, что без военного опыта и службы в армии мне лучше ожидать повестку из военкомата, нежели пытаться попасть в ТРО. Я сразу же отправился в военкомат и стал на учет. Там мне снова сказали, что я — „не в приоритете“. Меня такой расклад мало устраивал, потому я пошел в самооборону городу, где патрулировал ночные улицы города.

Как началась твоя волонтерская деятельность?

Начав патрулировать город, я увидев ситуацию „изнутри“. Поскольку наш город транзитный, у нас много стало беженцев из Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Это люди, которые бежали от войны в одних домашних халатах. Большинство из них — с детьми. Несколько дней я наблюдал за действиями волонтеров и местной власти. В один момент, когда мне стало понятно, что местная власть не справляется с организацией всего комплекса мер по их обеспечению, я решил помочь самолично. Довольно быстро я договорился с волонтерами города о нужных направлениях работы и создал „Волонтерский штаб“.

Какие проекты вы сейчас реализуете на базе „Волонтерского штаба“?