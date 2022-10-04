Государство заказало дорожные работы, но денег на их оплату больше нет. Подрядчики собираются обратиться в суд

Состояние строительства и содержания государственных дорог в Эстонии плачевное. Правительство настолько сократило средства на содержание дорог, что уже невозможно поддерживать их даже в текущем состоянии, не говоря уже об улучшении их качества.

Хуже того, денег не хватает настолько, что дорожники, которых и без того зацепил стремительный рост цен, не могут получить оплату даже за выполненную работу. Подрядчикам приходится заключать договора, содержащие хитрый пункт о том, что в случае роста цен они останутся с этой ситуацией один на один.

Но почему просто не остановить асфальтоукладчик и не уйти, если подрядчик не может оплатить работу?