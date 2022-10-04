Государство заказало дорожные работы, но денег на их оплату больше нет. Подрядчики собираются обратиться в суд(21)
Строительство и ремонт дорог стали намного дороже, но у государства нет денег, чтобы это компенсировать. Строителям предлагают мизерные суммы, соглашаться на которые просто нельзя, потому что в этом случае потребовать большего уже не получится. Некоторые подрядчики подумывают, не пора ли обратиться в суд. Материал Eesti Ekspress.
Состояние строительства и содержания государственных дорог в Эстонии плачевное. Правительство настолько сократило средства на содержание дорог, что уже невозможно поддерживать их даже в текущем состоянии, не говоря уже об улучшении их качества.
Хуже того, денег не хватает настолько, что дорожники, которых и без того зацепил стремительный рост цен, не могут получить оплату даже за выполненную работу. Подрядчикам приходится заключать договора, содержащие хитрый пункт о том, что в случае роста цен они останутся с этой ситуацией один на один.