Эстонский экспресс
04.10.2022, 07:49

Государство заказало дорожные работы, но денег на их оплату больше нет. Подрядчики собираются обратиться в суд

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ДОРОГИ РАЗРУШАЮТСЯ: правительство выделяет так мало денег на ремонт дорожного покрытия, что средств для поддержания качества дорог просто не хватает.
ДОРОГИ РАЗРУШАЮТСЯ: правительство выделяет так мало денег на ремонт дорожного покрытия, что средств для поддержания качества дорог просто не хватает.
ФОТО: KARIN KALJULÄTE | MAALEHT/KARIN KALJULÄTE

Строительство и ремонт дорог стали намного дороже, но у государства нет денег, чтобы это компенсировать. Строителям предлагают мизерные суммы, соглашаться на которые просто нельзя, потому что в этом случае потребовать большего уже не получится. Некоторые подрядчики подумывают, не пора ли обратиться в суд. Материал Eesti Ekspress.

Состояние строительства и содержания государственных дорог в Эстонии плачевное. Правительство настолько сократило средства на содержание дорог, что уже невозможно поддерживать их даже в текущем состоянии, не говоря уже об улучшении их качества.

Хуже того, денег не хватает настолько, что дорожники, которых и без того зацепил стремительный рост цен, не могут получить оплату даже за выполненную работу. Подрядчикам приходится заключать договора, содержащие хитрый пункт о том, что в случае роста цен они останутся с этой ситуацией один на один.

Но почему просто не остановить асфальтоукладчик и не уйти, если подрядчик не может оплатить работу?

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