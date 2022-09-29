Смотрите, какой выбран эскиз суперграфики для пешеходного тоннеля Мустакиви

„Меня очень радует активность наших жителей. В опросе приняло участие порядка 2 тысяч человек. Это в очередной раз доказывает, что жители хотят принимать участие в развитии района“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

По словам старейшины суперграфика в тоннеле Мустакиви появится в течение следующих месяцев. О начале работ будет сообщено отдельно.

На голосовании в рамках первого народного бюджета Таллинна с заметным перевесом победила идея привести в порядок тоннель. Подземный переход отремонтировали в этом году, но оказалось, что светлые поверхности привлекают вандалов, и с момента реконструкции стены тоннеля уже несколько раз отмывали и перекрашивали. Лучшим решением будет нанести качественную суперграфику.

Молодой граффити-художник Эмилия Сабирова предложила управе района Ласнамяэ 6 эскизов суперграфики, из которых районная управа предложила жителям выбрать самый подходящий.

В голосовании приняли участие 1881 человека, и с колоссальным перевесом выиграл эскиз „Птицы“. Он набрал 1078 голосов.