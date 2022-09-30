Страховая фирма: этим летом было рекордно много вызовов из-за севших аккумуляторов у авто(2)
Клиенты страхования каско PZU Kindlustus в этом году вызывали автопомощь почти столько же, сколько и в прошлом году. Но в третьем квартале значительно возросла потребность в помощи с тем, чтобы завести машину.
Если в прошлом году количество вызовов автопомощи клиентами PZU увеличилось на 44%, то число вызовов за девять месяцев этого года осталось на прошлогоднем уровне. Наиболее востребованы были буксировка и техническая помощь – число таких вызовов за год выросло примерно на 5%. Далее по общему числу обращений следуют помощь с тем, чтобы завести машину, и помощь при дорожно-транспортных происшествиях. Шины также регулярно вызывают у автомобилистов проблемы.
„Ранее в третьем квартале компания PZU никогда не регистрировала столько обращений за помощью с заводом, как в этом году. По сравнению с прошлым летом, таких вызовов стало больше почти вполовину, а общее количество севших аккумуляторов приближается к пиковым показателям зимнего сезона“, - сказал руководитель группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.
По его словам, многие случаи связаны с автомобилями, долгое время стоявшими без движения: „Самая распространенная причина – отживший свой срок аккумулятор, который может разрядиться даже в теплую погоду и при постоянных поездках. Если аккумулятору исполнилось пять лет, стоит задуматься о покупке нового, особенно перед началом зимы. Помимо возраста, на емкость аккумулятора влияют частые короткие поездки по городу, не позволяющие генератору достаточно зарядить аккумулятор. В современных автомобилях также имеется множество дополнительных потребителей электроэнергии, увеличивающих нагрузку на аккумулятор“.
Во избежание проблем, особенно со старыми аккумуляторами, стоит регулярно проверять его напряжение и при необходимости оптимизировать потребление электроэнергии автомобилем. У автомобилей с опцией start-stop о проблеме с аккумулятором сигнализирует постоянное отключение этой функции, поскольку для зарядки аккумулятора требуется работающий двигатель.
Вот некоторые примеры:
Автомобиль не заводится, простояв около 10 часов
Что-то в машине осталось включенным на ночь и теперь аккумулятор разряжен
На стартер продолжил подаваться ток и аккумулятор сел
Автомобиль не заводится, простоял всего час и, по словам владельца, аккумулятор разряжен
Машина долго стояла на стоянке, теперь аккумулятор разряжен
Аккумулятор разряжен, поскольку остались гореть фары
Аккумулятор разряжен, замок двери не работает, владелец не может попасть в машину, чтобы зарядить аккумулятор
В этом году клиенты PZU вызывали автопомощь в общей сложности 2400 раз – по сравнению с 3454 вызовами в 2021 году и 2395 вызовами годом ранее.