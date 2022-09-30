Страховая фирма: этим летом было рекордно много вызовов из-за севших аккумуляторов у авто

Если в прошлом году количество вызовов автопомощи клиентами PZU увеличилось на 44%, то число вызовов за девять месяцев этого года осталось на прошлогоднем уровне. Наиболее востребованы были буксировка и техническая помощь – число таких вызовов за год выросло примерно на 5%. Далее по общему числу обращений следуют помощь с тем, чтобы завести машину, и помощь при дорожно-транспортных происшествиях. Шины также регулярно вызывают у автомобилистов проблемы.

„Ранее в третьем квартале компания PZU никогда не регистрировала столько обращений за помощью с заводом, как в этом году. По сравнению с прошлым летом, таких вызовов стало больше почти вполовину, а общее количество севших аккумуляторов приближается к пиковым показателям зимнего сезона“, - сказал руководитель группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.

По его словам, многие случаи связаны с автомобилями, долгое время стоявшими без движения: „Самая распространенная причина – отживший свой срок аккумулятор, который может разрядиться даже в теплую погоду и при постоянных поездках. Если аккумулятору исполнилось пять лет, стоит задуматься о покупке нового, особенно перед началом зимы. Помимо возраста, на емкость аккумулятора влияют частые короткие поездки по городу, не позволяющие генератору достаточно зарядить аккумулятор. В современных автомобилях также имеется множество дополнительных потребителей электроэнергии, увеличивающих нагрузку на аккумулятор“.

Во избежание проблем, особенно со старыми аккумуляторами, стоит регулярно проверять его напряжение и при необходимости оптимизировать потребление электроэнергии автомобилем. У автомобилей с опцией start-stop о проблеме с аккумулятором сигнализирует постоянное отключение этой функции, поскольку для зарядки аккумулятора требуется работающий двигатель.

Вот некоторые примеры: