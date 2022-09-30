Авто
30.09.2022, 09:16

Страховая фирма: этим летом было рекордно много вызовов из-за севших аккумуляторов у авто

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

Клиенты страхования каско PZU Kindlustus в этом году вызывали автопомощь почти столько же, сколько и в прошлом году. Но в третьем квартале значительно возросла потребность в помощи с тем, чтобы завести машину.

Если в прошлом году количество вызовов автопомощи клиентами PZU увеличилось на 44%, то число вызовов за девять месяцев этого года осталось на прошлогоднем уровне. Наиболее востребованы были буксировка и техническая помощь – число таких вызовов за год выросло примерно на 5%. Далее по общему числу обращений следуют помощь с тем, чтобы завести машину, и помощь при дорожно-транспортных происшествиях. Шины также регулярно вызывают у автомобилистов проблемы.

„Ранее в третьем квартале компания PZU никогда не регистрировала столько обращений за помощью с заводом, как в этом году. По сравнению с прошлым летом, таких вызовов стало больше почти вполовину, а общее количество севших аккумуляторов приближается к пиковым показателям зимнего сезона“, - сказал руководитель группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.

По его словам, многие случаи связаны с автомобилями, долгое время стоявшими без движения: „Самая распространенная причина – отживший свой срок аккумулятор, который может разрядиться даже в теплую погоду и при постоянных поездках. Если аккумулятору исполнилось пять лет, стоит задуматься о покупке нового, особенно перед началом зимы. Помимо возраста, на емкость аккумулятора влияют частые короткие поездки по городу, не позволяющие генератору достаточно зарядить аккумулятор. В современных автомобилях также имеется множество дополнительных потребителей электроэнергии, увеличивающих нагрузку на аккумулятор“.

Во избежание проблем, особенно со старыми аккумуляторами, стоит регулярно проверять его напряжение и при необходимости оптимизировать потребление электроэнергии автомобилем. У автомобилей с опцией start-stop о проблеме с аккумулятором сигнализирует постоянное отключение этой функции, поскольку для зарядки аккумулятора требуется работающий двигатель.

Вот некоторые примеры:

  • Автомобиль не заводится, простояв около 10 часов

  • Что-то в машине осталось включенным на ночь и теперь аккумулятор разряжен

  • На стартер продолжил подаваться ток и аккумулятор сел

  • Автомобиль не заводится, простоял всего час и, по словам владельца, аккумулятор разряжен

  • Машина долго стояла на стоянке, теперь аккумулятор разряжен

  • Аккумулятор разряжен, поскольку остались гореть фары

  • Аккумулятор разряжен, замок двери не работает, владелец не может попасть в машину, чтобы зарядить аккумулятор

В этом году клиенты PZU вызывали автопомощь в общей сложности 2400 раз – по сравнению с 3454 вызовами в 2021 году и 2395 вызовами годом ранее.

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