6 советов, как разумно использовать дождевую воду

● В ходе строительства или реновации необходимо с самого начала спланировать водоснабжение дома и включить в систему водоснабжения собранную дождевую воду, а также образующуюся в домохозяйстве „серую“ воду. Система атмосфероустойчива, может использоваться круглый год и является экологичной. В этом случае питьевая вода будет течь лишь из кранов, которые открываются при приготовлении еды, для питья или во время чистки зубов.

● Третий вариант – во время реновации дома врыть в землю большой резервуар, куда будет стекать дождевая вода из всех желобов, и к которому в свою очередь можно подключить кран и поливочный шланг.

● Другой вариант – закопать бочку в землю, тогда она не будет бросаться в глаза и будет защищена от влияния погоды.

● Самый простой способ сбора – поместить бочку для воды под водосточную трубу, и использовать собранную воду в саду. Минус в том, что емкость открытая и есть опасность перегрева, замерзания или загрязнения воды.

Есть несколько менее модных и современных способов сбора дождевой воды для частного дома или небольшого офисного здания:

Питьевая вода в свободном доступе – это сокровище, истинное значение которого мы понимаем лишь тогда, когда этого больше нет. Роскошь поливать питьевой водой сад, стирать белье, запросто спускать ее в унитаз – это в широком смысле расточительство.

Кроме того, в ситуации, когда 40 % населения нашей планеты не имеет доступа к пресной воде, и каждый день несколько тысяч человек умирает от жажды, нам следует помнить о значении слова „солидарность“ и там, где это возможно, использовать дождевую воду, а также „серую“ или использованную бытовую воду, не загрязненную домашней химией.

Да, прямого дефицита воды в Эстонии нет, но более жарким летом уровень водоемов и грунтовых вод в некоторых местах падает настолько, что колодцы пересыхают, а местные самоуправления запрещают поливать питьевой водой сады и газоны.

К бабушкам стоит прислушаться и тоже начать собирать дождевую воду у своего дома и – почему нет? – офисного здания. Дождевая вода „мягче“ водопроводной, не образует накипи и помимо полива сада может использоваться для многих других целей.

В дачных районах до сих пор можно встретить самодельные системы сбора и подогрева ливневой воды и, вероятно, есть также бабушки, которые прилежно ставят под водосточную трубу ведро или лейку, собирают падающее с неба „сокровище“, чтобы использовать его в саду.

В многоквартирном доме при сборе дождевой воды речь идет о более простых вариантах, модные решения следует закладывать еще на этапе планировки здания. В существующих домах сбор дождевой воды из водосточных труб и использование ее в общем саду или в зоне уборки согласовывается товариществом, как это было сделано, например, в Таллинне, в новом 40-квартирном доме на улице Аласи.

Возможности использования дождевой воды

Собранную „природную“ воду можно использовать разными способами. Хотя животные с удовольствием пьют воду и из лужи, дождевую воду не стоит пить, чистить ею зубы или готовить с ней еду. Также дождевой водой не рекомендуется мыть посуду, при этом в походе совершенно обычное дело мыть свою посуду в реке или чистить под дождем. Ниже приведены варианты, в которых может использоваться дождевая вода, собранная в закрытой системе или из открытой посуды и профильтрованная, например, через тонкую ткань.

● Дождевой водой можно мыть волосы: мягкая вода делает их более гладкими и блестящими. Дождевую воду можно использовать также в уличном душе.

● Нежную кожу домашних питомцев порадует, если вы при мытье вместо водопроводной воды возьмете дождевую, вы ведь уже используете экошампунь!

● В небольшом детском бассейне дождевую воду можно использовать сначала для купания, а затем для полива растений. При этом следует избегать попадания воды на фрукты, которые прямо из сада попадут в рот, ведь в воде могут быть бактерии и микроорганизмы, с которыми наша иммунная система может не справиться.

● Можно мыть все – от машины до террасы.

● Все водоемы в саду можно заполнить дождевой водой.

● Поилки в отелях для насекомых, ульях и миски для питья животных можно наполнять дождевой водой.

В заключение

Сейчас самое время подумать о дожде и о том, как извлечь из него пользу. Если вокруг дома потоп, то в ходе ремонтных работ этот недостаток можно превратить в плюс и собирать воду.

Если в товариществе никогда не обсуждался сбор дождевой воды, можно поднять эту тему: у нас мало домов, вокруг которых нет озеленения, и в дальнейшем цветы можно поливать той водой, что вы сами соберете.

В каждом офисном здании есть растения, и их нужно поливать – стоит подумать об использовании для этого дождевой воды. Следующий пункт – уже травяная кровля, которая помогает поддерживать в здании более ровный климат.

Был бы только дождь, чтобы ему радоваться!!

● Согласно докладу второй рабочей группы Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) около 4 миллионов человек на Земле живут в условиях острой нехватки воды. ● По данным ВОЗ, ежегодно около миллиона человек умирает от болезней, обусловленных некачественной питьевой водой. ● Житель Эстонии тратит в среднем в сутки 88 л пригодной для питья воды. ● В год в Эстонии выпадает в среднем 662 литра дождя на квадратный метр.