Российский хоккеист сознался в покупке военного билета и водительских прав

Хоккеист ханты-мансийской „Югры“ Владислав Лукин, ранее выступавший за „Салават Юлаев“, признался во взятке за получение водительского удостоверения. Об этом сообщил его адвокат Сергей Кожевников на заседании суда в Уфе в четверг, 29 сентября, пишет RBK.



„18 апреля 2022 года мой подзащитный Лукин добровольно обратился с явкой с повинной (по обвинению в уклонении от службы в армии. — РБК). Также в 22:40 старшим следователем Ленинского межрайонного следственного отдела была составлена другая явка с повинной, по факту незаконной передачи денежных средств с целью получения водительского удостоверения. Данная явка с повинной также находится в материалах уголовного дела“, — цитирует Кожевникова ТАСС.



Ранее, 22 сентября, Лукин на судебном заседании по делу о даче взятки ради уклонения от службы в армии признал свою вину и раскаялся. По данным регионального СУ СК РФ, преступление было совершено в 2019 году. В настоящее время суд рассматривает это дело. Гособвинение запросило назначить ему штраф в размере 3 млн руб.



Аналогичные дела были возбуждены в отношении еще двух бывших игроков уфимского клуба: Анвар Сулейманов получил пять лет условно, а Михаил Воробьев был приговорен к штрафу в размере 2 млн руб.

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