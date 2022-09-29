„Там сейчас даже люди, которые что-то умеют, огребают“. Что думает российский контрактник о мобилизации

Это они пытались продвигаться и кидали нас на опорный пункт ВСУ [Вооруженных сил Украины], где и танки работали, и артиллерия, и пулеметы. И там было до роты личного состава — а нас всего 40 [человек].

Я немало прослужил и понимаю, когда меня отправляют на убой. И человек с большими погонами пошел на хер сразу: „Я не разменная монета, я военнослужащий российской армии — меня просто так в расход нельзя пускать“. На что он мне ответил: „Так вы же просто мясо. Вы третий состав этого батальона. Знаете, где предыдущие два сдохли? И вы здесь сдохнете“. А моему командиру группы он сказал: „Отправляй свое мясо вперед“.

Так мы доехали до Изюма [в Харьковской области]. На передке [передовой] я был три дня — и снова прозрел, когда наша арта [артиллерия] по нам же и ударила. Потом начались эти глупые приказы…

Через населенный пункт проезжаешь — дети выбегают на дорогу и жестами тебе показывают вслед: либо „покурить“, либо „покушать“. У меня просто в голове не укладывалось это. Мир переворачивается, пустота внутри, ты понимаешь, что вся твоя жизнь до сих пор — фикция. Мыльный пузырь.

Но еще пока нас в „Урале“ (грузовой автомобиль, — прим. „Медузы“) через границу везли, я понял, что это мы — оккупанты, мы — фашисты. Я „бортовым“ был — то есть с краю борта [грузовика] сидел. Наблюдая картину, которая проплывает мимо. Которая остается после нас. Все эти разрушенные харьковские села. Я понял, что мы реально страну уничтожаем. Вместе с мирным населением.

Когда я сам добивался уехать на Украину, я был заряженным патриотом. Я поверил, что там какие-то нацформирования, „Правый сектор“, „Айдар“, „Азов“. Плюс насмотрелся фильмов — „Солнцепек“, „Ополченочка“. Плюс в телеграме и телевизоре все каналы заточены под то, чтобы нам прокачать мозги.

Если честно, они все там [в Украине] погибнут. Искалечатся и погибнут. Это же не подготовленная армия! Я, например, долго служил [по контракту], сам пробивался [на фронт] — и все равно оказался не готов. В первый же день понял, что совершил самую большую ошибку в своей жизни.

Ты утром там просыпаешься одним человеком — а к вечеру ты уже другой. Метаморфозы с тобой происходят такие, что страшно становится. От того, как ты слеп был. И глух.

Я полежал два или три дня в окопе — и выехал на первой же попавшейся машине. Прыгнул в первый же транспорт, который поехал от наших позиций за продовольствием и боеприпасами. Мне сначала сказали, что „отказников не берем“, но я нашелся: „У меня автомат, так что ты меня сейчас в любом случае возьмешь“.

Доехал до Изюма, где наш штаб был, представился, заявил, что все: официально отказываюсь. Началась работа психологов, замполитов. Начали нас уговаривать, обещать золотые горы…

А потом я попал в Брянку, откуда жестких отказников сразу увозили в неизвестном направлении. Тогда я решил хитрить. Сказал всем: „Парни, вы чего, я не отказник — мне надо по семейным [обстоятельствам] съездить. В отпуск — и обратно! Я столько укропов положил, у меня руки по локоть в крови. Мой взвод — звери, они без меня никуда не пойдут“. Изобразил, видимо, убедительно — вырвался.

Думаю, [мобилизацией] просто затягивают [войну] до морозов. До момента, когда Европа замерзнет. Я не понимаю, как вообще можно изменить ход этой войны. Потери будут огромные: если сейчас на одном, условно, квадрате сидят 10 человек пехоты, то теперь на этом же квадрате будут сидеть 100 человек. Под [украинской] артиллерией.

Чтобы начать „долбить укропов“, как они [сторонники войны] об этом орут, до них еще добраться надо! А как эти 300 тысяч человек с автоматами смогут на что-то там [на передовой] повлиять? Это же толпа, необученная толпа. Даже профессиональные военные, когда они [оказываются] без поддержки авиации и танков, это всего лишь толпа. Еще при мне танков и авиации уже не было, а артиллерия била мимо. А иногда — по нам.