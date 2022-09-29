В Medicum теперь можно сделать рентгеновский снимок сразу нескольких областей(2)
Medicum был первым частным медицинским учреждением в Эстонии, которое стало использовать рентгеновский аппарат, позволяющий делать один рентгеновский снимок сразу нескольких областей, например, всей спины или всей нижней конечности. В медицине такой рентгеновский снимок называется „длинная спина“ и „длинная нога“. Новое устройство помогает сократить очереди на лечение.
Фото нового рентгеновского аппарата и сравнение снимков обследования „длинная нога“ и стандартного рентгеновского обследования можно посмотреть здесь:
Для получения снимков „длинная спина“ и „длинная нога“ Medicum использует высокотехнологичный рентгеновский аппарат Siemens YSIO Max. Аппарат также можно использовать для проведения общих рентгеновских обследований, а также диагностики травматических повреждений, экстренной рентгеновской диагностики и специальной диагностики, например ортопантомограммы.
„Мы хотим обеспечить еще более высокий уровень услуг здравоохранения для наших партнеров по сотрудничеству и пациентов, и для достижения этой цели Medicum обновляет свое оборудование. Что касается нашего нового рентгеновского аппарата, то особого внимания заслуживает тот факт, что теперь мы можем делать рентгенологические обследования „длинная нога“ и обзорный снимок всего позвоночного столба, возможностей проведения которых в Эстонии до сих пор было мало. Аппарат также оснащен функциями постобработки, которые особенно полезны для спинальных хирургов и ортопедов“, – пояснила доктор Пирья Сарап, заведующая рентгенологическим отделением Medicum.
„Постоянно обновляющееся радиологическое отделение Medicum предлагает профессиональные, высококачественные и конкурентоспособные услуги всем существующим и новым партнерам по сотрудничеству и пациентам. Приглашаю все медицинские учреждения, от центров семейных врачей до больниц, к сотрудничеству, чтобы предоставить пациентам возможность выбора и проведения качественного, гибкого по времени радиологического исследования с адекватным временем ожидания, которое позволит своевременно начать лечение. А в некоторых случаях даже немедленно вмешаться в процесс лечения, как показывает мой опыт“, – сказала доктор Сарап.
По словам доктора Сарап, новый рентгеновский аппарат является частью обновления Medicum. Ранее парк оборудования радиологического отделения пополнился высокотехнологичными аппаратами магнитно-резонансной томографии (МРТ) 1,5 Т и компьютерной томографии (КТ). Кроме того, в кабинетах УЗИ в Ласнамяэ Medicum и центре семейных врачей в Пеэтри проводятся все обследования от брюшной полости до суставов. „Как единственное частное учреждение здравоохранения мы имеем возможность проводить ультразвуковые исследования головного мозга младенцев, не говоря уже о других ультразвуковых исследованиях маленьких детей. Также у нас можно сделать все остальные ультразвуковые обследования как по направлению, так и на платном приеме“, – добавила доктор Сарап.
„Для обновления недостаточно одного только нового оборудования, поэтому к нашей команде присоединились ведущие рентгенологи и техники-радиологи с многолетним опытом, чтобы оказывать качественные и научно-обоснованные услуги здравоохранения. Наше рентгенологическое отделение открыто в непривычное для медицинских учреждений время с восьми часов утра до восьми часов вечера, чтобы обеспечить максимально гибкую возможность проведения обследований“, – описала доктор Сарап.