В Medicum теперь можно сделать рентгеновский снимок сразу нескольких областей

Фото нового рентгеновского аппарата и сравнение снимков обследования „длинная нога“ и стандартного рентгеновского обследования можно посмотреть здесь:

Для получения снимков „длинная спина“ и „длинная нога“ Medicum использует высокотехнологичный рентгеновский аппарат Siemens YSIO Max. Аппарат также можно использовать для проведения общих рентгеновских обследований, а также диагностики травматических повреждений, экстренной рентгеновской диагностики и специальной диагностики, например ортопантомограммы.

„Мы хотим обеспечить еще более высокий уровень услуг здравоохранения для наших партнеров по сотрудничеству и пациентов, и для достижения этой цели Medicum обновляет свое оборудование. Что касается нашего нового рентгеновского аппарата, то особого внимания заслуживает тот факт, что теперь мы можем делать рентгенологические обследования „длинная нога“ и обзорный снимок всего позвоночного столба, возможностей проведения которых в Эстонии до сих пор было мало. Аппарат также оснащен функциями постобработки, которые особенно полезны для спинальных хирургов и ортопедов“, – пояснила доктор Пирья Сарап, заведующая рентгенологическим отделением Medicum.

„Постоянно обновляющееся радиологическое отделение Medicum предлагает профессиональные, высококачественные и конкурентоспособные услуги всем существующим и новым партнерам по сотрудничеству и пациентам. Приглашаю все медицинские учреждения, от центров семейных врачей до больниц, к сотрудничеству, чтобы предоставить пациентам возможность выбора и проведения качественного, гибкого по времени радиологического исследования с адекватным временем ожидания, которое позволит своевременно начать лечение. А в некоторых случаях даже немедленно вмешаться в процесс лечения, как показывает мой опыт“, – сказала доктор Сарап.