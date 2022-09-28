28.09.2022, 19:54
Как будут называться нарвские улицы? План почти готов(20)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила Delfi, что не позднее послезавтрашнего дня представит министру государственного управления Рийне Солман (Isamaa) план по переименованию улиц, названия которых не вписываются в современную и культурную историю Эстонии.
Городская комиссия по наименованию улиц внесла свои предложения о том, какие названия в будущем могут носить подлежащие переименованию улицы.
Уже есть новые названия для улиц Даумана и Тиймана. Улица Даумана будет называться Кивилинна - это нейтральное название, относящееся к местоположению улицы. Улица Тиймана получит название Солдина, по названию бывшей мызы Солдина.