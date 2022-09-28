Новости Ида-Вирумаа
28.09.2022, 19:54

Как будут называться нарвские улицы? План почти готов

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Улица Даумана в Нарве
Улица Даумана в Нарве
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила Delfi, что не позднее послезавтрашнего дня представит министру государственного управления Рийне Солман (Isamaa) план по переименованию улиц, названия которых не вписываются в современную и культурную историю Эстонии.

Городская комиссия по наименованию улиц внесла свои предложения о том, какие названия в будущем могут носить подлежащие переименованию улицы.

Уже есть новые названия для улиц Даумана и Тиймана. Улица Даумана будет называться Кивилинна - это нейтральное название, относящееся к местоположению улицы. Улица Тиймана получит название Солдина, по названию бывшей мызы Солдина.

Предложенные комиссией Нарвского горсобрания прочие изменения:

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