Как будут называться нарвские улицы? План почти готов

Городская комиссия по наименованию улиц внесла свои предложения о том, какие названия в будущем могут носить подлежащие переименованию улицы.

Уже есть новые названия для улиц Даумана и Тиймана. Улица Даумана будет называться Кивилинна - это нейтральное название, относящееся к местоположению улицы. Улица Тиймана получит название Солдина, по названию бывшей мызы Солдина.