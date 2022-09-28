Тинейджеры из четырех стран обсудят в Таллинне глобальное потепление

Цель конференции - дать возможность молодым людям предложить новые решения по сохранению биоразнообразия в природе и устойчивому развитию общества. Участники смогут предложить свои идеи и получить практическую помощь в их реализации.

Главными спикерами конференции будут генеральный директор компании Coca-Cola HBC в Польше и странах Балтии Яак Миккель, руководитель ученической фирмы ÕF Drycycle Расмус Рийм, руководитель партнерских отношений компании Single.Earth Маарика Труу, учредитель и руководитель компании FudLoop Тармо Селисте, руководитель компании GreenDice Арго Аланийт. Модератор конференции - коуч и предприниматель Харальд Леписк.

„Изменение климата, сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу, качество питьевой воды, экономика замкнутого цикла и возобновляемые источники энергии. Это именно те понятия, которые прочно войдут в словарный запас молодого поколения. Это те темы, которыми им придется заниматься в следующие несколько десятилетий. Поэтому очень важно, чтобы молодежь уже сейчас активно принимала участие в решении этих проблем. Физически принять участие в мероприятии смогут 200 самых быстрых. Остальные смогут следить за прямой трансляцией на портале DELFI, а также на странице Youth Empowered Eesti в Фейсбук“, - прокомментировала руководитель программы Youth Empowerement в Эстонии Дарья Саар.

По словам генерального партнера мероприятия, руководителя программы Junior Achievement Керсти Лоор благодаря ежегодной конференции Youth Empowerement в Эстонии рождается огромное количество молодежных бизнес-идей. Например, в этом году Эстонию на международном конкурсе ученических фирм представлял пропагандирующий использование велосипедов в городе и производящий покрышки для велосипедных сидений стартап Drycycle.