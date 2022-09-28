Тинейджеры из четырех стран обсудят в Таллинне глобальное потепление
После двухлетнего перерыва в Таллинне пройдет международная молодежная конференция, в рамках которой состоятся мастер-классы по развитию бизнес-идей в области возобновляемых источников энергии и экономики замкнутого цикла. Помимо эстонской молодежи, в конференции, которая пройдет 13 октября в Coca-Cola Plaza, по видеосвязи примут участие 13-19-летние сверстники из Латвии, Литвы и Польши.
Цель конференции - дать возможность молодым людям предложить новые решения по сохранению биоразнообразия в природе и устойчивому развитию общества. Участники смогут предложить свои идеи и получить практическую помощь в их реализации.
Главными спикерами конференции будут генеральный директор компании Coca-Cola HBC в Польше и странах Балтии Яак Миккель, руководитель ученической фирмы ÕF Drycycle Расмус Рийм, руководитель партнерских отношений компании Single.Earth Маарика Труу, учредитель и руководитель компании FudLoop Тармо Селисте, руководитель компании GreenDice Арго Аланийт. Модератор конференции - коуч и предприниматель Харальд Леписк.
„Изменение климата, сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу, качество питьевой воды, экономика замкнутого цикла и возобновляемые источники энергии. Это именно те понятия, которые прочно войдут в словарный запас молодого поколения. Это те темы, которыми им придется заниматься в следующие несколько десятилетий. Поэтому очень важно, чтобы молодежь уже сейчас активно принимала участие в решении этих проблем. Физически принять участие в мероприятии смогут 200 самых быстрых. Остальные смогут следить за прямой трансляцией на портале DELFI, а также на странице Youth Empowered Eesti в Фейсбук“, - прокомментировала руководитель программы Youth Empowerement в Эстонии Дарья Саар.
По словам генерального партнера мероприятия, руководителя программы Junior Achievement Керсти Лоор благодаря ежегодной конференции Youth Empowerement в Эстонии рождается огромное количество молодежных бизнес-идей. Например, в этом году Эстонию на международном конкурсе ученических фирм представлял пропагандирующий использование велосипедов в городе и производящий покрышки для велосипедных сидений стартап Drycycle.
„Экономика замкнутого цикла и устойчивое развитие бизнеса с учетом потребностей окружающей среды и общества – одни из самых важных направлений в экономике сегодня. Будем надеяться, что благодаря предстоящей конференции эти понятия станут более понятны и близки молодежи“, - добавила Лоор.
Конференция завершится показом фильма о субкультуре стартапов „Единорог“ режиссера Райна Ранну.
Участие в конференции бесплатное. Регистрация продлится до 7 октября по адресу: Youth Empowered ökoton 13.10.2022 🌍 (google.com). 200 самых быстрых получат приглашение для участия в конференции 13 октября в кинотеатре Coca-Cola Plazas в Таллинне.
В случае вопросов желающие могут связаться с организаторами в директах пабликов Youth Empowered Estonia в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм.