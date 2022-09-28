C завтрашнего дня в управе района Ласнамяэ можно получить бесплатную юридическую консультацию

„Я верю, что в сотрудничестве с Союзом юристов мы сможем лучше обслуживать жителей, так как оказывающие юридические услуги практиканты смогут в случае особо сложных юридических проблем консультироваться с преподавателями права своих университетов“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В июне в районной управе прошла реструктуризация, в результате которой было сокращено место юриста. В связи с этим правовое консультирование жителей в течение лета временно не проводилось. В результате реструктуризации районную управу с июня обслуживает команда юридической службы города Таллинна, и поскольку консультирование жителей не входит в число предоставляемых службой услуг, управа района искала другие возможности для оказания правовой помощи.

„Между Союзом юристов Эстонии и юридическими факультетами Тартуского и Таллиннского университетов существует многолетнее сотрудничество, в ходе которого студенты проконсультировали в общей сложности более 40 тысяч человек. Спрос на бесплатную правовую помощь достаточно высок“, – сказала директор Союза юристов Эстонии Криста Паал. По словам Паал, студенты мотивированы применять свои знания и то, чему они научились в университете, на практике и оказывать юридическую помощь тем жителям района, которые в ней нуждаются.

Правовое консультирование будет проводиться по четвергам с 13 до 17 часов. Предварительная регистрация не требуется. Услуга будет бесплатной для жителей Таллинна.

На первых порах предоставление юридической помощи продлится до 16.12.2022. Позже по результатам будет принято решение о продолжении оказания услуги в том же виде в следующем году.