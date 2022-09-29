29.09.2022, 08:30
ДЕВУШКА ДНЯ | Украинская спортсменка, первая из участниц UFC снимется для Playboy
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Представительница Украины в главном промоушене смешанных единоборств UFC Марина Мороз сообщила о своем сотрудничестве с журналом Playboy.
Мастер смешанных боевых искусств Марина Мороз написала в своем Instagram: „Рада сообщить, что я стану первым бойцом UFC в Playboy! Не могу дождаться, чтобы сотрудничать с таким культовым брендом“.
Украинка Марина Мороз провела в MMA 9 поединков и одержала 6 побед. В последнем бою Мороз эффектно победила представительницу Казахстана Марию Агапову. Их противостояние назвали лучшим выступлением вечера.
Следующий бой украинки состоится 19 ноября. В Лас-Вегасе Марине Мороз будет противостоять бразильянка Дженнифер Майя.