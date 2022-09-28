Правдив ли приказ о приостановлении мобилизации в Дагестане?

Через пять дней после объявленной в России мобилизации в Сети распространилась новость о её приостановлении в Республике Дагестан из-за массовых протестов населения. Новость сопровождалась фотографией приказа военного комиссара Дагестана „О приостановлении мобилизации“. Об этом написали и российские, и украинские СМИ. Многие пользователи соцсетей цитируют публикацию издания „Каспаров.ру». А оно, в свою очередь, ссылается на пост Telegram-канала Ateo Breaking (больше 370 000 просмотров). Facebook-пост бывшего российского политика Ильи Пономарёва тоже набрал больше 580 лайков и 70 репостов.

Выступления против мобилизации начались в разных регионах России в первый день призыва, 21 сентября. Особенно резонансными стали акции в Дагестане. В ходе одной из таких протестных акций жители Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала, а по соцсетям разлетелись видео, на которых протестующие стреляют в воздух из автоматов. В ответ на эти массовые протесты военком Дагестана Дайтбег Мустафаев якобы издал приказ о приостановлении мобилизации в республике. Фотография этого приказа быстро распространилась в Сети. Многие источники писали о полной отмене мобилизации. В самом документе лишь сказано, что мобилизация приостановлена, так как „набрана достаточная численность мобилизованных граждан из числа жителей республики“.