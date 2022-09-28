Правдив ли приказ о приостановлении мобилизации в Дагестане?
В Сети распространилась фотография приказа, подписанного военным комиссаром Дагестана, о приостановлении мобилизации в республике. Мы проверили подлинность этого документа.
Через пять дней после объявленной в России мобилизации в Сети распространилась новость о её приостановлении в Республике Дагестан из-за массовых протестов населения. Новость сопровождалась фотографией приказа военного комиссара Дагестана „О приостановлении мобилизации“. Об этом написали и российские, и украинские СМИ. Многие пользователи соцсетей цитируют публикацию издания „Каспаров.ру». А оно, в свою очередь, ссылается на пост Telegram-канала Ateo Breaking (больше 370 000 просмотров). Facebook-пост бывшего российского политика Ильи Пономарёва тоже набрал больше 580 лайков и 70 репостов.
Выступления против мобилизации начались в разных регионах России в первый день призыва, 21 сентября. Особенно резонансными стали акции в Дагестане. В ходе одной из таких протестных акций жители Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала, а по соцсетям разлетелись видео, на которых протестующие стреляют в воздух из автоматов. В ответ на эти массовые протесты военком Дагестана Дайтбег Мустафаев якобы издал приказ о приостановлении мобилизации в республике. Фотография этого приказа быстро распространилась в Сети. Многие источники писали о полной отмене мобилизации. В самом документе лишь сказано, что мобилизация приостановлена, так как „набрана достаточная численность мобилизованных граждан из числа жителей республики“.
Некоторые пользователи соцсетей скептически отнеслись к этой новости, предположив, что фотография приказа — фейк. Действительно, официальных заявлений от властей Дагестана об отмене мобилизации в тот день не было. Напротив, губернатор Дагестана Сергей Меликов в своём Telegram-канале написал, что мобилизация идёт по плану и задачи, поставленные президентом РФ, будут выполнены: „Задачи по частичной мобилизации, которые поставил наш президент, мы выполним. В этом сомнений нет. Главам муниципалитетов — держать на контроле ситуацию, пофамильно сверять списки!“ В тексте самого приказа мы нашли несколько опечаток и ошибок: например, „г.Махачкала“, „об приостановлении“, „выполннением“, „согласно приказа“ и др. Стоит отметить, что в оригинальном приказе военкома Дагестана от 21 сентября „Об объявлении мобилизации“ тоже присутствует ошибка — пропущена запятая в последнем предложении перед словом „независимо“, так же как и в фейковом приказе от 26 сентября.
Ещё одна ошибка, допущенная в фейковом приказе, — отсутствие аббревиатуры М.П. («место печати“) после подписи военкома, которая обязательно присутствует в официальных документах такого плана. Видимо, автор фейка копировал формат с оригинального приказа о мобилизации, в котором буквы М.П. плохо видны из-за поставленной поверх печати. Эти буквы обычно стоят на одну строчку ниже фамилии подписывающего и вровень с левым краем текста документа. А значит, на приказе о приостановлении мобилизации их должно было быть хорошо видно даже из-под печати.
В приказах о мобилизации по другим городам тоже иногда встречается распространённая ошибка — пропуск пробела между „г.“ и названием города (например, „г.Самара» или „г.Краснодар»). Так что наличие негрубых ошибок в документе ещё не доказывает подделку. В случае с приказом о приостановлении мобилизации в Дагестанена на фейковость указывает, скорее, значительное количество опечаток и ошибок, а также противоречащие тексту приказа высказывания официальных лиц Дагестана.
Одна из первых публикаций с фейковой фотографией — Telegram-пост канала Ateo Breaking. Канал наложил на изображение свой логотип, и именно в таком виде оно встречается в большинстве источников. Тем не менее самую раннюю публикацию фотографии без логотипа нам удалось найти в Telegram-канале „Пацифист“. Судя по юзернейму (army_NEobyazan) и описанию канала, он предоставляет справочную информацию тем, кто хочет избежать службы в армии или уволиться из вооружённых сил. Похоже, именно эта публикация стала первоисточником дезинформации о приостановлении мобилизации в Дагестане.
Итог: Фейк