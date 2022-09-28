28.09.2022, 11:15
МНЕНИЕ | Кристи Хельме: объявления на русском не нужны(76)
ФОТО: | Õhtuleht
Elron, вы думаете, что местное русскоязычное население не понимает простой рекламный текст на эстонском языке?
Балтийский вокзал сильно изменился внешне: новые поезда, магазины, окрестности рынка также постепенно обустраиваются. Но каждый раз, когда я жду поезд на Балтийском вокзале, рекламный слоган, громко ревущий из динамиков, заставляет меня чувствовать, что я попала в капсулу времени. И так много лет.