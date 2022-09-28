Мнение
28.09.2022, 11:15

МНЕНИЕ | Кристи Хельме: объявления на русском не нужны

 (76)
Elroni rong Balti jaamas
Elroni rong Balti jaamas
ФОТО: Karin Jaanus | Õhtuleht

Elron, вы думаете, что местное русскоязычное население не понимает простой рекламный текст на эстонском языке?

Балтийский вокзал сильно изменился внешне: новые поезда, магазины, окрестности рынка также постепенно обустраиваются. Но каждый раз, когда я жду поезд на Балтийском вокзале, рекламный слоган, громко ревущий из динамиков, заставляет меня чувствовать, что я попала в капсулу времени. И так много лет.

„Уважаемые пассажиры, поезд такой-то отойдет с этого пути через такую-то минуту“ - объявление на эстонском языке. И тут же следует такое же объявление по-русски: „Уважаемые пассажиры...“

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