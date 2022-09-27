ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (216-й день) | ВСУ отбили у россиян важный узловой пункт в Харьковской области
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
На оккупированных территориях идет подсчет голосов после „референдумов“. Пока обработано от 12% до 20% голосов. В Херсонской области за вхождение в состав РФ - 97,4%, в Запорожской 98%, в „ДНР“ - 98,05%, в „ЛНР“ - 97,7%.
МВД Казахстана объявило, что с момента объявления в России „частичной“ мобилизации в страну въехали почти 100 тыс. россиян. Там также заявили, что Казахстан не будет выдавать России тех, кто уклоняется от мобилизации.
Украина заявила об освобождении крупного железнодорожного узла Купянск-Узловой. Он расположен чуть южнее Купянска, освобожденного 10 сентября. Купянск-Узловой был захвачен российской армией 27 февраля и играл важную роль в переброске российской военной техники на территорию Донецкой и Луганской областей.
В Изюме будут работать следователи из Франции
Об этом сегодня заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. Она приехала в Киев и, в частности, встретилась с генпрокурором Украины Андреем Костиным.
Как передает „Интерфакс-Украина“, на этой встрече Колонна представила генпрокурору бригаду следователей Национальной жандармерии. Они отправятся в район города Изюм (Харьковская область; после освобождения города украинской армией там найдены уже несколько массовых захоронений) - и займутся расследованием потенциальных военных преступлений.
Девять человек погибли за сутки после обстрелов в Харьковской области, еще пятеро ранены, сообщил губернатор региона Олег Синегубов.
Число выехавших в ЕС россиян за неделю возросло на треть
По данным пограничного агентства Евросоюза Frontex, за последнюю неделю в ЕС въехало 66 тыс. россиян, что примерно на 30% больше, чем неделей ранее. Frontex сообщает, что большинство въехало через финские и эстонские КПП, причем число въезжающих в Финляндию значительно увеличилось после объявления мобилизации. За последние четыре дня в Финляндию прибыло 30 тыс. граждан России.