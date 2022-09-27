Потрясающе! Молодежная футбольная сборная Эстонии совершила камбэк и вышла в следующий раунд отборочного этапа чемпионата Европы

Босния и Герцеговина выигрывала после первого тайма со счетом 2:0. Боснийцы повели в счете на 25-й минуте благодаря голу Александра Кахвича. Через пять минут Антонио Прскало увеличил отрыв.

Грегор Лехтметс, вышедший на замену в перерыве, один гол на 56-й минуте отыграл. Пять минут спустя боснийцы остались в меньшинстве, когда Ирфан Рамич заработал вторую желтую карточку. Эстония на 86-й минуте счет сравняла благодаря голу Даниэля Лутса. Эгерт Ыунапуу на 4-й добавленной минуте забил решающий и победный гол.

Победа означала, что Эстония заняла второе место в своей подгруппе с шестью очками. Польша и Италия также набрали одинаковое количество очков. Поскольку Италия одновременно обыграла Польшу со счетом 1: 0, между тремя командами возникло равное количество очков. По наилучшей разнице забитых и пропущенных мячей первое место заняла Польша, за ней следует Эстония. Италии пришлось довольствоваться третьим местом. Напомним, что в первой игре Эстония выиграла со счетом 2:0 у Италии, что и помогло эстонцам выйти в элитный раунд. Босния и Герцеговина завершила группу с тремя поражениями.

Заняв второе место, Эстония обеспечила себе выход в элитный раунд, который состоится весной следующего года. В нем примут участие по две лучшие команды из каждой из 13 подгрупп, а также лучшая команда из числа занявших третье место. В элитном раунде 28 команд делятся на семь подгрупп по четыре команды.

Каждый победитель группы получает право на участие в чемпионате Европы в следующем году на Мальте.